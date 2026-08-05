Maquiagem masculina: como ter uma pele perfeita sem parecer maquiado

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A maquiagem masculina ganha espaço na rotina de homens que buscam uma aparência melhor sem que o uso de produtos seja notado. O objetivo é suavizar olheiras, controlar o brilho e uniformizar a pele, mantendo um aspecto natural.

O maquiador Carlos Moura explica que há uma nova vaidade masculina. “O homem quer parecer bem, descansado e seguro, mas sem que ninguém diga que ele está maquiado”, afirma.

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Essa tendência, antes restrita a editoriais e tapetes vermelhos, revela uma relação mais prática dos homens com a própria imagem. Segundo Moura, eles não buscam uma transformação, mas sim corrigir o que incomoda e melhorar a apresentação.

Como funciona a maquiagem invisível

Conhecido como maquiagem invisível, o efeito começa com uma pele bem preparada. A técnica utiliza produtos leves apenas nas áreas necessárias. Hidratantes com cor ajudam a uniformizar o rosto, enquanto corretivo e pó translúcido suavizam marcas e o excesso de brilho.

O segredo, de acordo com o maquiador, está na escolha do tom e na quantidade aplicada. “O corretivo precisa acompanhar exatamente a cor da pele e ser usado apenas onde existe necessidade”, orienta. Ele completa que, quanto menor a quantidade, mais natural será o acabamento.

A aplicação também considera características como barba, pelos faciais, poros e linhas de expressão. A proposta não é apagar os traços, mas retirar o aspecto de cansaço e controlar a oleosidade.

Essa prática mostra uma mudança na forma como o público masculino enxerga a própria apresentação. Produtos para esconder olheiras ou reduzir a vermelhidão passaram a ser vistos como recursos de cuidado pessoal, assim como o corte de cabelo ou a barba bem-feita.

Moura ressalta que um acabamento imperceptível exige precisão. “O melhor resultado é quando dizem que o homem está com uma aparência ótima, mais descansado e seguro, mas ninguém consegue identificar o que foi feito”, finaliza.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.