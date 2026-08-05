Maquiagem masculina: como ter uma pele perfeita sem parecer maquiado
Conheça a tendência do visual "sem maquiagem"; produtos leves corrigem olheiras e brilho de forma imperceptível, garantindo um resultado natural
compartilheSIGA
A maquiagem masculina ganha espaço na rotina de homens que buscam uma aparência melhor sem que o uso de produtos seja notado. O objetivo é suavizar olheiras, controlar o brilho e uniformizar a pele, mantendo um aspecto natural.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O maquiador Carlos Moura explica que há uma nova vaidade masculina. “O homem quer parecer bem, descansado e seguro, mas sem que ninguém diga que ele está maquiado”, afirma.
Leia Mais
- O fim do tabu: quais procedimentos os homens mais estão buscando?
- O poder do visual: cinco dicas para homens elevarem a autoestima
- O segredo para uma imagem masculina impecável e confiante
Essa tendência, antes restrita a editoriais e tapetes vermelhos, revela uma relação mais prática dos homens com a própria imagem. Segundo Moura, eles não buscam uma transformação, mas sim corrigir o que incomoda e melhorar a apresentação.
Como funciona a maquiagem invisível
Conhecido como maquiagem invisível, o efeito começa com uma pele bem preparada. A técnica utiliza produtos leves apenas nas áreas necessárias. Hidratantes com cor ajudam a uniformizar o rosto, enquanto corretivo e pó translúcido suavizam marcas e o excesso de brilho.
O segredo, de acordo com o maquiador, está na escolha do tom e na quantidade aplicada. “O corretivo precisa acompanhar exatamente a cor da pele e ser usado apenas onde existe necessidade”, orienta. Ele completa que, quanto menor a quantidade, mais natural será o acabamento.
Leia Mais
A aplicação também considera características como barba, pelos faciais, poros e linhas de expressão. A proposta não é apagar os traços, mas retirar o aspecto de cansaço e controlar a oleosidade.
Essa prática mostra uma mudança na forma como o público masculino enxerga a própria apresentação. Produtos para esconder olheiras ou reduzir a vermelhidão passaram a ser vistos como recursos de cuidado pessoal, assim como o corte de cabelo ou a barba bem-feita.
Moura ressalta que um acabamento imperceptível exige precisão. “O melhor resultado é quando dizem que o homem está com uma aparência ótima, mais descansado e seguro, mas ninguém consegue identificar o que foi feito”, finaliza.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.