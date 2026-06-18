O fim do tabu: quais procedimentos os homens mais estão buscando?

A presença masculina nas clínicas de estética tem crescido de forma significativa nos últimos anos. Tratamentos minimamente invasivos, com resultados naturais e rápida recuperação, estão entre os mais procurados pelos homens, que passaram a enxergar os procedimentos estéticos como parte da rotina de autocuidado, bem-estar e prevenção do envelhecimento.

Dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (Isaps) mostram que os procedimentos estéticos não cirúrgicos realizados no público masculino cresceram 116% entre 2018 e 2024, reforçando uma mudança de comportamento em relação ao autocuidado e à aparência.

Segundo a farmacêutica esteta Kamilla Coelho, a procura costuma estar ligada a tratamentos discretos, que promovam melhora da aparência sem transformar excessivamente os traços naturais. “Os homens geralmente procuram procedimentos que ajudem a suavizar o aspecto de cansaço, melhorar a qualidade da pele e prevenir os sinais do envelhecimento, mas sem abrir mão da naturalidade nos resultados”, explica.

Procedimentos mais queridos pelo público masculino

Entre os procedimentos mais procurados está a toxina botulínica, utilizada para suavizar linhas de expressão e manter uma aparência mais descansada e natural. Os bioestimuladores de colágeno também vêm ganhando destaque por ajudarem na firmeza da pele e no combate à flacidez de forma progressiva.

A definição do contorno facial é outra demanda em alta, principalmente em regiões como mandíbula e queixo. Tratamentos para olheiras também estão entre os mais buscados, assim como tecnologias voltadas para melhorar a textura da pele, reduzir poros dilatados, controlar a oleosidade e tratar manchas.

Os procedimentos corporais também vêm conquistando espaço nas clínicas estéticas. Tratamentos para gordura localizada, especialmente no abdômen e na papada, estão entre os favoritos do público masculino, que busca resultados discretos e naturais.

O que mudou?

Segundo Kamilla, a praticidade costuma influenciar diretamente na escolha dos tratamentos. “O público masculino normalmente prefere procedimentos minimamente invasivos, com recuperação rápida e resultados graduais, que consigam se encaixar facilmente na rotina”, afirma.

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Para a especialista, o crescimento da estética masculina está relacionado não apenas à aparência, mas também ao bem-estar e à autoestima. “Hoje, os homens entendem que cuidar da pele e da aparência faz parte do autocuidado. A estética deixou de ser um tabu e passou a ser vista como uma ferramenta para melhorar a confiança e promover o envelhecimento saudável”, explica.