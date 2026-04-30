Botox preventivo: cuidado antecipado ou excesso estético?

O uso do botox preventivo entre pessoas de 20 a 30 anos tem crescido de forma significativa nos consultórios dermatológicos brasileiros e vem levantando um debate entre especialistas e pacientes sobre a real necessidade do procedimento nessa faixa etária. A técnica, que utiliza a toxina botulínica em doses menores, tem como objetivo evitar a formação de rugas de expressão antes que elas se tornem permanentes, especialmente na testa, entre as sobrancelhas e ao redor dos olhos.

Impulsionado pelas redes sociais, pela valorização de uma aparência jovem e pela maior naturalização dos procedimentos estéticos, o botox preventivo deixou de ser associado apenas ao envelhecimento. Para muitos jovens adultos, a aplicação é vista como um investimento a longo prazo. No entanto, parte da comunidade médica questiona se o uso precoce é realmente necessário ou se pode estimular uma relação excessiva com intervenções estéticas.



Para a dermatologista Ana Carolina Sumam, o procedimento não deve ser tratado como regra. “O botox preventivo pode ser indicado em casos específicos, principalmente para pacientes com muita contração muscular e linhas de expressão marcadas mesmo em repouso. Mas ele nunca deve ser feito por modismo ou pressão estética”, afirma.

Segundo a especialista, a avaliação individual é fundamental para evitar exageros e frustrações. “Cada rosto tem uma dinâmica própria. Em muitos casos, cuidados básicos como proteção solar, uso de antioxidantes e uma boa rotina de skincare são suficientes nessa faixa etária”, explica. Ela ressalta, ainda, que o uso indiscriminado da toxina pode levar à perda de naturalidade na expressão facial.

Do outro lado do debate, defensores do botox preventivo argumentam que, quando bem indicado e aplicado com parcimônia, o procedimento não oferece riscos e pode retardar sinais visíveis do envelhecimento. Ainda assim, a Ana Carolina alerta para a importância de informação de qualidade e acompanhamento profissional, especialmente entre jovens que têm acesso facilitado a clínicas e promoções nas redes sociais.

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Entre o “cuidar antes” e o “esperar os sinais”, o crescimento do botox preventivo evidencia uma mudança no comportamento estético das novas gerações e reforça a necessidade de discutir limites, expectativas e saúde emocional quando o assunto é intervenção estética precoce.