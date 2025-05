O que é mito e o que é verdade: uso da toxina botulínica antes dos 30 anos

O uso do botox em pacientes com menos de 30 anos ainda levanta dúvidas e gera debates nas redes sociais. Afinal, é mesmo necessário começar tão cedo? O procedimento pode “viciar” ou tirar a naturalidade da expressão? Para esclarecer esses e outros questionamentos, a dermatologista Vivian Simões Pires, cofundadora da Clínica Dominique, de Porto Alegre (RS), explica como a toxina botulínica pode ser uma aliada da beleza preventiva — quando bem indicada e aplicada por um profissional experiente.

“Em pacientes antes dos 30, eu gosto de aplicar o botox preventivo nos pontos onde a paciente mais precisa, e também para uma melhora do contorno do rosto e do olhar. Em muitos casos, o principal ponto onde eu aplico é o da glabela (área entre as sobrancelhas, logo acima do nariz e abaixo da testa), onde a gente vê em muitas pacientes uma linha mais profunda que pode evoluir para uma ruga profunda, caso a gente não cuide. Além do botox preventivo, em quem é mais jovem eu também gosto de fazer o baby botox, que é um botox onde usamos uma quantidade menor, para fazer um efeito natural e ainda manter o movimento da testa e da região dos olhos”, explica a médica.