Botox nos pés é alternativa para quem transpira demais na região

A toxina botulínica é o procedimento estético mais realizado no mundo inteiro, mas, além de relaxar a musculatura impedindo a formação de rugas, as neurotoxinas também podem ter ação funcional em diversas partes do corpo. Um desses tratamentos é realizado para tratar a hiperidrose.

“A hiperidrose pode ser localizada apenas nas axilas, nas mãos e em muitos casos, nos pés, ou até mesmo aparecer em mais de um local. Nessa condição, as pessoas suam até mesmo em repouso ou em temperaturas mais amenas. No caso específico da transpiração excessiva nos pés, por ser uma região que pode ficar abafada pelo calçado, isso pode provocar alguns problemas que vão além do desconforto do suor excessivo”, explica a dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Paola Pomerantzeff.

Essa transpiração em excesso pode causar infecção fúngica e bacteriana secundária, já que ambientes úmidos e quentes são propícios para proliferação de fungos e bactérias. O suor em excesso nessa região também pode fazer o pé escorregar e com isso causar calos, bolhas e feridas. "Além disso, a paciente pode ter dificuldade para andar de salto ou sandália de dedo, causando constrangimento e podendo afetar com frequência a autoestima dessas pessoas", acrescenta a dermatologista.



A médica explica que a toxina botulínica é altamente eficaz nesses casos. “Por não ser uma condição tão rara, essa é até uma aplicação comum. É rápida e muito eficaz. Mas existe o desconforto por ser uma área sensível (planta do pé), então, usamos anestesia tópica, vibrador e gelo, tudo para tornar a aplicação o mais confortável possível”, explica a médica.

A aplicação é realizada por toda a planta do pé. “Mas, antes de aplicar a toxina botulínica, podemos (e devemos) fazer um teste, que é o teste de Minor. Ele é feito com iodo e amido. Aplica-se a solução de iodo na região afetada e depois, polvilha-se o amido por cima. As áreas afetadas pela hiperidrose ficam com uma coloração azul escura. Esse teste ajuda muito para aplicarmos a toxina exatamente nas áreas afetadas”, destaca Paola.

Dias após a aplicação, se repetidos o teste, as mesmas áreas não ficarão escuras. Esse teste é importante, porque na grande maioria das pessoas afetadas, a região acometida em um pé é diferente do outro pé. E o ideal é aplicar a toxina em todo pé e não aplicar em áreas não acometidas.



Ao contrário das cirurgias, a toxina botulínica não tem risco do efeito adverso conhecido como hiperidrose compensatória. “Ela é um efeito adverso comum da simpatectomia torácica (cirurgia onde é feito “corte do nervo” que inerva as glândulas que estão hiperfuncionantes causando a hiperidrose). Após esse procedimento, pode ocorrer excesso de sudorese em áreas que não ocorriam antes. Mas com a toxina botulínica, isso não ocorre, pois ela bloqueia a ação da glândula no local e não através do SNC (simpatectomia)”, enfatiza a dermatologista.



Geralmente, após três dias da aplicação, o paciente já pode sentir a melhora, com redução da transpiração. “Assim como a aplicação estética do rosto, o ideal é que o procedimento seja realizado com frequência. No caso dos pés, pode ser feito a cada seis a nove meses, mas varia bastante de paciente para paciente. A maioria faz uma aplicação ao ano”, explica.

