Marido ganha make de luxo e presenteia colega de trabalho em vez da esposa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um kit de maquiagem de luxo quase levou um casal a um divórcio e se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. A autora da publicação, identificada como @klhoe_sullivan, compartilhou no Threads que teve o casamento abalado depois que o marido decidiu entregar para uma colega de trabalho um prêmio que ganhou em um evento da empresa.

Segundo o relato que foi apagado, mas segue viralizando nas redes sociais, o homem participou de um almoço corporativo exclusivo para funcionários e foi sorteado com um kit premium de maquiagem e cuidados com a pele da marca YSL, que custa mais de US$ 1 mil (R$ 5 mil reais). Em vez de levar o presente para casa e dar para a mulher, ele entregou todos os produtos a uma colega.

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A esposa contou que o marido narrou a situação com orgulho, dizendo que havia sido um gesto de generosidade. Além disso, a empresa teria registrado o momento em uma foto dos dois sorrindo com o prêmio e publicado a imagem nas redes sociais.

"Meu marido chegou em casa radiante. Ele tinha ganhado um kit de maquiagem e skincare super premium. Mas simplesmente olhou para o lado e entregou tudo para uma colega de trabalho", escreveu.

"Nem por um segundo ele pensou em mim"

No desabafo, a mulher afirma que a situação foi muito além do valor do presente. Ela disse que se sentiu ignorada e desvalorizada pelo marido, especialmente porque estava em casa cuidando do filho, organizando a casa e preparando o jantar enquanto ele participava do evento.

"A sensação de ser menosprezada foi tão violenta que me tirou o fôlego. Nem por um segundo ele pensou em mim", afirmou.

Ela também criticou o fato de o marido ter preferido, segundo sua percepção, ser visto como "o cara legal" diante dos colegas de trabalho. "Ele preferiu o sorriso e a gratidão de uma colega ao meu. Preferiu o reconhecimento social de ser o 'cara legal'”, desabafou.

Ainda segundo a publicação, ao ser confrontado, o marido minimizou os sentimentos da esposa. Ela contou que ele disse que seria constrangedor aceitar um kit de maquiagem diante dos colegas por ser homem e classificou a reação dela como "dramática", "louca" e fruto de um "ciúme bobo".

Para a autora, porém, o episódio representou uma falta de consideração. "Ele diz que foi apenas ciúme, mas para mim foi uma traição de consideração. Não consigo esquecer aquela foto”, escreveu.

Publicação foi apagada, mas repercussão continuou

O texto original acabou sendo apagado, mas capturas de tela passaram a circular em diferentes plataformas, impulsionando o debate sobre relacionamentos, reconhecimento e gestos de carinho dentro do casamento.

Embora a história não tenha sido confirmada de forma independente, milhares de internautas comentaram o caso. Muitos afirmaram que o problema não estava no kit de maquiagem, mas na forma como a esposa se sentiu deixada de lado.

"Infelizmente, não se trata da maquiagem. Trata-se de indiferença e falta de atenção", escreveu uma usuária.

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“Ela não está brava pelo presente. Está magoada porque percebeu que não foi a primeira pessoa em quem ele pensou”, comentou outra. Também houve quem considerasse a reação da esposa exagerada, argumentando que o marido apenas fez um gesto educado com uma colega de trabalho.