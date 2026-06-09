Influenciadora espalha figurinhas da Copa do marido com soprador

Uma influenciadora de São Paulo dividiu opiniões nas redes sociais após publicar um vídeo de uma pegadinha feita com o marido. A brincadeira, inspirada em uma tendência digital, interrompeu o momento em que o companheiro organizava sua coleção de figurinhas da Copa do Mundo.

Para realizar o desafio, Nat utilizou um soprador elétrico diretamente sobre a mesa onde os cromos estavam espalhados. Com a força do vento, os itens voaram por todo o cômodo, desfazendo o trabalho de separação que o homem realizava.

Confira o vídeo

Críticas e reações negativas dos internautas

O registro viralizou rapidamente, mas o retorno do público não foi apenas de risadas. Muitos seguidores criticaram a falta de sensibilidade com o hobby do parceiro, classificando o ato como desrespeitoso ou irritante.

"Eu fiquei com muita raiva, brincadeira sem graça", afirmou um dos usuários que acompanhou a publicação. O sentimento de frustração foi compartilhado por diversos perfis, que destacaram o esforço necessário para organizar uma coleção desse tipo.

Diante da situação, alguns internautas começaram a incentivar o marido a dar o troco na mesma moeda. A ideia mais sugerida nos comentários foi a de interferir nos pertences pessoais da influenciadora como forma de compensação.

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"Irmão, sabe aquela gaveta de maquiagem então!", disparou um internauta, sugerindo que uma vingança equivalente seria bagunçar os cosméticos de Nat. Apesar da repercussão negativa de parte do público, o casal é conhecido por compartilhar momentos de humor em sua rotina.