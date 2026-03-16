Do Oriente à mesa brasileira: benefícios e curiosidades do Caqui

O caqui aparece com frequência nas feiras e supermercados entre o fim do verão e o outono. A fruta de polpa macia e adocicada já faz parte do hábito alimentar de muitas famílias no Brasil. No entanto, a história desse fruto começa a milhares de quilômetros daqui e envolve rotas de migração, adaptação agrícola e mudanças no padrão de consumo.

Originário da China, o caqui percorreu um longo caminho até ganhar espaço em pomares brasileiros. O fruto viajou pelo Japão, atravessou o oceano e chegou ao país junto com imigrantes japoneses, que trouxeram mudas, técnicas de cultivo e formas tradicionais de consumo. Hoje, a produção se concentra em estados como São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, e abastece tanto mercados internos quanto algumas rotas de exportação.

Caqui: origem chinesa e caminho até o Brasil

Relatos históricos indicam o cultivo do caqui na China há mais de dois mil anos. O fruto integrava práticas agrícolas tradicionais e ocupava lugar de destaque em hortas familiares. A planta se adaptava bem a diferentes solos e climas temperados, o que favorecia a expansão interna. Com o tempo, a cultura do caqui avançou para outros países da Ásia, em especial o Japão e a Coreia.

No Japão, o caqui ganhou forte presença na culinária e na paisagem rural. Agricultores japoneses selecionaram variedades, aperfeiçoaram técnicas de poda e desenvolveram métodos de secagem do fruto. Quando grupos de imigrantes japoneses chegaram ao Brasil, a partir do início do século XX, levaram consigo sementes e mudas. Em propriedades do interior paulista, os primeiros pomares começaram a se formar. Aos poucos, a árvore se espalhou para áreas do Paraná e do Rio Grande do Sul, onde o clima favorecia o florescimento.

Caqui – depositphotos.com / VadimVasenin

Como o caqui se popularizou em São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul?

A popularização do caqui ocorreu de forma gradual. No começo, o fruto circulava principalmente em colônias de imigrantes e em pequenos mercados locais. Agricultores ofereciam o produto in natura e também em versões secas, seguindo costumes asiáticos. Com a expansão da horticultura e o avanço das estradas, o caqui passou a chegar com mais frequência às capitais e aos grandes centros urbanos.

Em São Paulo, feiras livres e varejões tiveram papel central na divulgação da fruta. No Paraná e no Rio Grande do Sul, cooperativas agrícolas e associações de produtores investiram em divulgação, padronização de qualidade e logística. Dessa forma, o caqui ganhou espaço em cestas básicas sazonais e em programas de alimentação escolar em alguns municípios. Hoje, a fruta integra calendários de safra e aparece como alternativa de renda para pequenos e médios produtores.

Benefícios nutricionais do caqui

Do ponto de vista nutricional, o caqui oferece vantagens relevantes quando consumido com moderação. A fruta contém boa quantidade de vitamina A, importante para manutenção da visão e da integridade da pele. Além disso, fornece vitamina C, que participa de processos de defesa do organismo e auxilia na absorção de ferro de origem vegetal.

O caqui ainda se destaca pelo teor de fibras, presentes principalmente na casca e na polpa mais firme. Essas fibras contribuem para o funcionamento regular do intestino e ajudam a aumentar a sensação de saciedade. Em paralelo, o fruto concentra antioxidantes, como carotenoides e compostos fenólicos. Essas substâncias atuam contra danos causados por radicais livres e se relacionam, em estudos, à proteção de células e tecidos.

Rico em vitaminas A e C

Fonte de fibras alimentares

Fornece antioxidantes naturais

Possui alta densidade de água, o que auxilia a hidratação

Quais cuidados o consumo de caqui exige?

Apesar das vantagens, o caqui exige alguns cuidados. A fruta madura apresenta alto teor de açúcar natural, em especial frutose e glicose. Dessa maneira, pessoas com diabetes ou com necessidade de controle rigoroso de carboidratos precisam de orientação profissional antes de incluir grandes quantidades na rotina. O consumo exagerado também pode favorecer aumento de peso, caso ocorra dentro de uma dieta já rica em calorias.

Outra característica marcante envolve a adstringência de algumas variedades quando ainda verdes. O caqui com polpa dura e forte sabor travoso contém elevados níveis de taninos. Esses compostos provocam sensação de boca seca e podem causar desconforto gastrointestinal em consumo elevado. Por isso, agricultores e comerciantes costumam submeter frutos muito adstringentes a processos de destringência, como câmaras com etileno ou exposição controlada ao álcool, antes da venda.

Evitar o consumo de frutos muito verdes e travosos. Preferir caquis maduros, com casca firme, mas sem partes amarronzadas em excesso. Consumir em porções moderadas, especialmente em dietas com controle de açúcar. Manter armazenamento em local fresco e refrigerar após amadurecimento completo.

Caqui – depositphotos.com / AntonMatyukha

Caqui na alimentação, na saúde e na agricultura

Na alimentação cotidiana, o caqui entra em preparações simples, como saladas de frutas ou consumo direto, e também em receitas mais elaboradas, como bolos, geleias e sobremesas. Restaurantes e confeitarias exploram a textura cremosa das variedades mais moles em mousses e caldas. Em sucos e vitaminas, a fruta oferece sabor intenso e cor marcante, embora eleve o teor de açúcares da bebida.

Do ponto de vista da saúde pública, o caqui pode contribuir para aumentar o consumo de frutas, ainda insuficiente em boa parte da população. Campanhas de alimentação saudável indicam variedade de cores e tipos de fruta ao longo da semana. Nesse cenário, o caqui entra como opção de safra, principalmente nos meses em que outras frutas se tornam mais caras.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na agricultura, a cultura do caqui representa alternativa de diversificação em propriedades de pequeno e médio porte. Produtores adotam a frutífera em sistemas integrados com outras culturas, como uva, pêssego e hortaliças. A árvore exige manejo adequado de poda, adubação e controle de pragas, mas responde bem quando técnicos orientam o plantio. Assim, a fruta consolida vínculo entre tradição de imigrantes, adaptação ao clima brasileiro e interesse crescente por alimentos com perfil nutricional atrativo.