Semana do Cinema em BH até 11/02: veja a lista completa de cinemas participantes

A Semana do Cinema chegou a Belo Horizonte e é a chance perfeita para colocar os filmes em dia sem pesar no bolso. Entre os dias 5 e 11 de fevereiro de 2026, os ingressos custam R$ 10 para sessões iniciadas antes das 17h e R$ 12 nos demais horários, válido para sessões tradicionais em 2D e 3D. A iniciativa, que movimenta salas em todo o país, busca atrair o público de volta às telonas com os principais lançamentos em cartaz.

A ação, que está em sua oitava edição, é idealizada pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), com apoio da ABRAPLEX, e já levou mais de 23 milhões de pessoas às salas de cinema em edições anteriores.

A ação é uma oportunidade para assistir às estreias da temporada ou rever algum sucesso recente. Além do preço reduzido nas entradas, muitas redes de cinema também oferecem combos especiais de pipoca e refrigerante com valores mais acessíveis, completando a experiência.

Para aproveitar a promoção, que vai até 11 de fevereiro, basta se dirigir a um dos cinemas participantes na capital mineira. A promoção é válida para todos os públicos e sessões, mas é sempre recomendado verificar a programação específica de cada unidade, já que a disponibilidade pode variar conforme a demanda.

Cinemas participantes em Belo Horizonte

Em Belo Horizonte, grandes redes aderiram à campanha, facilitando o acesso em diversas regiões da cidade. Confira a lista dos locais confirmados que participam da Semana do Cinema:

Cineart: unidades do Boulevard Shopping, Shopping Cidade, Ponteio Lar Shopping, Shopping Del Rey e Via Shopping.

Cinemark: unidades do BH Shopping, DiamondMall e Pátio Savassi.

Cinépolis: unidade do Shopping Estação BH.

É importante lembrar que a promoção pode não incluir salas especiais, como XD, IMAX, VIP ou formatos premium, e que conteúdos especiais ou pré-estreias podem ficar de fora. A recomendação é consultar a programação e as regras diretamente no site ou no aplicativo da rede de cinema de sua preferência antes de sair de casa.

