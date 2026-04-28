Dia das Mães: O Boticário distribui brindes na Praça da Liberdade em BH

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Boticário celebra o Dia das Mães com uma ativação especial na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. A partir desta terça-feira (28/4), o público pode participar de uma experiência gratuita e interativa que reforça o vínculo emocional da marca com os consumidores.

A ação, que acontece até 9 de maio, convida visitantes a uma dinâmica exclusiva dividida em três etapas. Ao chegar, cada pessoa recebe um “passaporte” para percorrer as experiências de sentir, experimentar e personalizar.

Leia Mais

Na jornada, os participantes podem testar produtos, receber serviços de beleza e criar um bag charm exclusivo. Brindes especiais também são distribuídos ao longo do percurso, com o objetivo de fortalecer a conexão com a marca.

Jacqueline Tobaru, diretora de marketing e comunicação regional do grupo Boticário, explica que a iniciativa busca ir além de ser uma simples opção de presente. “Queremos reforçar a relevância do Boticário como a escolha para esse momento tão especial”, afirma.

Segundo a executiva, a Praça da Liberdade foi escolhida por ser um espaço simbólico na capital mineira. A experiência convida as pessoas a vivenciarem um gesto de carinho na prática, ampliando a proximidade com o público.

Serviço

Local: Praça da Liberdade – Belo Horizonte (MG)

Data: até 9 de maio

Horários:

Segunda a sexta: 11h às 19h

Sábado e domingo: 9h às 16h

Evento gratuito e aberto ao público

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.