Dia das Mães: O Boticário distribui brindes na Praça da Liberdade em BH
Até 9 de maio, marca oferece serviços de beleza, experimentação de produtos e brindes exclusivos em ação especial na Praça da Liberdade
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O Boticário celebra o Dia das Mães com uma ativação especial na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. A partir desta terça-feira (28/4), o público pode participar de uma experiência gratuita e interativa que reforça o vínculo emocional da marca com os consumidores.
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A ação, que acontece até 9 de maio, convida visitantes a uma dinâmica exclusiva dividida em três etapas. Ao chegar, cada pessoa recebe um “passaporte” para percorrer as experiências de sentir, experimentar e personalizar.
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Na jornada, os participantes podem testar produtos, receber serviços de beleza e criar um bag charm exclusivo. Brindes especiais também são distribuídos ao longo do percurso, com o objetivo de fortalecer a conexão com a marca.
Jacqueline Tobaru, diretora de marketing e comunicação regional do grupo Boticário, explica que a iniciativa busca ir além de ser uma simples opção de presente. “Queremos reforçar a relevância do Boticário como a escolha para esse momento tão especial”, afirma.
Segundo a executiva, a Praça da Liberdade foi escolhida por ser um espaço simbólico na capital mineira. A experiência convida as pessoas a vivenciarem um gesto de carinho na prática, ampliando a proximidade com o público.
Serviço
Local: Praça da Liberdade – Belo Horizonte (MG)
Data: até 9 de maio
Horários:
Segunda a sexta: 11h às 19h
Sábado e domingo: 9h às 16h
Evento gratuito e aberto ao público
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.