Semana do Cinema oferece ingressos a R$ 10 para sessões em BH

A segunda edição de 2026 da Semana do Cinema começa nesta quinta-feira (10/9) e vai até quarta (16/9). Organizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), a campanha oferece ingressos a R$ 10 para sessões convencionais iniciadas antes das 17h; e a R$ 12 após esse horário, incluindo fins de semana.

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O valor promocional é válido para qualquer filme em cartaz nas sessões tradicionais, mas não se aplica a pré-estreias, shows ou salas especiais como XD e IMAX, que podem ter políticas de preço diferentes. É importante notar que compras realizadas pela internet podem ter a cobrança de taxa de serviço adicional.

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A iniciativa busca incentivar o público a frequentar as salas e conferir os lançamentos da temporada pagando menos nas entradas. Algumas das redes participantes também promovem descontos nos combos de pipoca e refrigerante, visando tornar a experiência cinematográfica mais completa e acessível durante esse período.

Quais redes de cinema participam da ação?

Em Belo Horizonte, a campanha foi adotada pelos cinemas da rede Cinemark, Cineart, Cinépolis e pelo Cine Belas Artes. As salas podem ser encontradas nos seguintes endereços:

Cine Belas Artes

Rua Gonçalves Dias, 1581 - Lourdes

Cinemark

Diamond Mall (Avenida Olegário Maciel, 1600 - Santo Agostinho)

Pátio Savassi (Avenida do Contorno, 6061 - São Pedro)

BH Shopping (BR-356, 3049 - Belvedere)

Cineart

Boulevard Shopping (Avenida dos Andradas, 3000 - Santa Efigênia)

Minas Shopping (Avenida Cristiano Machado, 4.000 - União)

Shopping Del Rey (Avenida Presidente Carlos Luz, 3001 - Pampulha)

Shopping Cidade (Rua dos Tupis, 337 - Centro)

Ponteio Lar Shopping (Saída Rodovia BR-356, 2500 - Santa Lúcia)

Via Shopping (Avenida Afonso Vaz de Melo, 640 - Barreiro)

Cinépolis

Shopping Estação (Avenida Cristiano Machado, 11833 - Vila Clóris)

Quais filmes estão em cartaz durante esse período?

As redes mencionadas estarão exibindo os filmes abaixo em diversos horários, datas e em diferentes unidades. Vale conferir a programação para a semana no site de cada cinema.

“Da magia à sedução - feitiço de amor”

“Oasis - don’t look back in anger”

“Akira” (Relançamento)

“Acampamento Miasma”

“Muito prazer”

“A quinta portuguesa”

“O convite”

“Nosso segredo”

“Gonzaguinha - da maior liberdade”

“Viva Marília”

“PRK-30: o rádio pelo avesso”

“As cores do tempo”

“O apego”

“Homem-Aranha: um novo dia”

“A maravilhosa árvore encantada”

“Minha melhor amiga”

“Código: vingança”

“Coyote vs. Acme”

“A ilha esquecida”

“A odisseia”

“Pressão”

“Blue lock”

“O bolo do presidente”

“Ponto sem retorno”

“O grande arco de Paris”

“Sobrenatural - agora entre nós”

“Idiotas”

“Toy Story 5”

“O sorveteiro”

“Patrulha canina: uma aventura dino”

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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