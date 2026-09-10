Semana do Cinema oferece ingressos a R$ 10 para sessões em BH
Campanha nacional busca repetir sucesso de público com preços acessíveis; veja como aproveitar as promoções até quarta-feira (16/9)
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A segunda edição de 2026 da Semana do Cinema começa nesta quinta-feira (10/9) e vai até quarta (16/9). Organizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), a campanha oferece ingressos a R$ 10 para sessões convencionais iniciadas antes das 17h; e a R$ 12 após esse horário, incluindo fins de semana.
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O valor promocional é válido para qualquer filme em cartaz nas sessões tradicionais, mas não se aplica a pré-estreias, shows ou salas especiais como XD e IMAX, que podem ter políticas de preço diferentes. É importante notar que compras realizadas pela internet podem ter a cobrança de taxa de serviço adicional.
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A iniciativa busca incentivar o público a frequentar as salas e conferir os lançamentos da temporada pagando menos nas entradas. Algumas das redes participantes também promovem descontos nos combos de pipoca e refrigerante, visando tornar a experiência cinematográfica mais completa e acessível durante esse período.
Quais redes de cinema participam da ação?
Em Belo Horizonte, a campanha foi adotada pelos cinemas da rede Cinemark, Cineart, Cinépolis e pelo Cine Belas Artes. As salas podem ser encontradas nos seguintes endereços:
Cine Belas Artes
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Rua Gonçalves Dias, 1581 - Lourdes
Cinemark
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Diamond Mall (Avenida Olegário Maciel, 1600 - Santo Agostinho)
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Pátio Savassi (Avenida do Contorno, 6061 - São Pedro)
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BH Shopping (BR-356, 3049 - Belvedere)
Cineart
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Boulevard Shopping (Avenida dos Andradas, 3000 - Santa Efigênia)
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Minas Shopping (Avenida Cristiano Machado, 4.000 - União)
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Shopping Del Rey (Avenida Presidente Carlos Luz, 3001 - Pampulha)
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Shopping Cidade (Rua dos Tupis, 337 - Centro)
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Ponteio Lar Shopping (Saída Rodovia BR-356, 2500 - Santa Lúcia)
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Via Shopping (Avenida Afonso Vaz de Melo, 640 - Barreiro)
Cinépolis
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Shopping Estação (Avenida Cristiano Machado, 11833 - Vila Clóris)
Quais filmes estão em cartaz durante esse período?
As redes mencionadas estarão exibindo os filmes abaixo em diversos horários, datas e em diferentes unidades. Vale conferir a programação para a semana no site de cada cinema.
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“Da magia à sedução - feitiço de amor”
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“Oasis - don’t look back in anger”
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“Akira” (Relançamento)
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“Acampamento Miasma”
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“Muito prazer”
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“A quinta portuguesa”
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“O convite”
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“Nosso segredo”
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“Gonzaguinha - da maior liberdade”
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“Viva Marília”
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“PRK-30: o rádio pelo avesso”
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“As cores do tempo”
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“O apego”
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“Homem-Aranha: um novo dia”
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“A maravilhosa árvore encantada”
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“Minha melhor amiga”
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“Código: vingança”
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“Coyote vs. Acme”
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“A ilha esquecida”
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“A odisseia”
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“Pressão”
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“Blue lock”
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“O bolo do presidente”
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“Ponto sem retorno”
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“O grande arco de Paris”
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“Sobrenatural - agora entre nós”
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“Idiotas”
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“Toy Story 5”
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“O sorveteiro”
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“Patrulha canina: uma aventura dino”
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata
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