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Semana do Cinema oferece ingressos a R$ 10 para sessões em BH

Campanha nacional busca repetir sucesso de público com preços acessíveis; veja como aproveitar as promoções até quarta-feira (16/9)

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Ana Clara Moyen*
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Ana Clara Moyen*
Repórter
Jornalista multimídia em formação pela UFMG
10/09/2026 16:12 - atualizado em 10/09/2026 17:44

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O valor promocional é válido para qualquer filme em cartaz nas sessões tradicionais (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)
O valor promocional é válido para qualquer filme em cartaz nas sessões tradicionais (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA) crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

A segunda edição de 2026 da Semana do Cinema começa nesta quinta-feira (10/9) e vai até quarta (16/9). Organizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), a campanha oferece ingressos a R$ 10 para sessões convencionais iniciadas antes das 17h; e a R$ 12 após esse horário, incluindo fins de semana.

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O valor promocional é válido para qualquer filme em cartaz nas sessões tradicionais, mas não se aplica a pré-estreias, shows ou salas especiais como XD e IMAX, que podem ter políticas de preço diferentes. É importante notar que compras realizadas pela internet podem ter a cobrança de taxa de serviço adicional.

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A iniciativa busca incentivar o público a frequentar as salas e conferir os lançamentos da temporada pagando menos nas entradas. Algumas das redes participantes também promovem descontos nos combos de pipoca e refrigerante, visando tornar a experiência cinematográfica mais completa e acessível durante esse período.

Quais redes de cinema participam da ação?

Em Belo Horizonte, a campanha foi adotada pelos cinemas da rede Cinemark, Cineart, Cinépolis e pelo Cine Belas Artes. As salas podem ser encontradas nos seguintes endereços:

Cine Belas Artes

  • Rua Gonçalves Dias, 1581 - Lourdes

Cinemark

  • Diamond Mall (Avenida Olegário Maciel, 1600 - Santo Agostinho)

  • Pátio Savassi (Avenida do Contorno, 6061 - São Pedro)

  • BH Shopping (BR-356, 3049 - Belvedere)

Cineart

  • Boulevard Shopping (Avenida dos Andradas, 3000 - Santa Efigênia)

  • Minas Shopping (Avenida Cristiano Machado, 4.000 - União)

  • Shopping Del Rey (Avenida Presidente Carlos Luz, 3001 - Pampulha)

  • Shopping Cidade (Rua dos Tupis, 337 - Centro)

  • Ponteio Lar Shopping (Saída Rodovia BR-356, 2500 - Santa Lúcia)

  • Via Shopping (Avenida Afonso Vaz de Melo, 640 - Barreiro)

Cinépolis

  • Shopping Estação (Avenida Cristiano Machado, 11833 - Vila Clóris)

Quais filmes estão em cartaz durante esse período?

As redes mencionadas estarão exibindo os filmes abaixo em diversos horários, datas e em diferentes unidades. Vale conferir a programação para a semana no site de cada cinema.

  • “Da magia à sedução - feitiço de amor”

  • “Oasis - don’t look back in anger”

  • “Akira” (Relançamento)

  • “Acampamento Miasma”

  • “Muito prazer”

  • “A quinta portuguesa”

  • “O convite”

  • “Nosso segredo”

  • “Gonzaguinha - da maior liberdade”

  • “Viva Marília”

  • “PRK-30: o rádio pelo avesso”

  • “As cores do tempo”

  • “O apego”

  • “Homem-Aranha: um novo dia”

  • “A maravilhosa árvore encantada”

  • “Minha melhor amiga”

  • “Código: vingança”

  • “Coyote vs. Acme”

  • “A ilha esquecida”

  • “A odisseia”

  • “Pressão”

  • “Blue lock”

  • “O bolo do presidente”

  • “Ponto sem retorno”

  • “O grande arco de Paris”

  • “Sobrenatural - agora entre nós”

  • “Idiotas”

  • “Toy Story 5”

  • “O sorveteiro”

  • “Patrulha canina: uma aventura dino”

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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