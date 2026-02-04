Semana do Cinema 2026: veja os cinemas participantes em todo o Brasil

A aguardada Semana do Cinema retorna em sua oitava edição, mobilizando salas de exibição em todo o Brasil. A iniciativa, que oferece ingressos a preços populares, ocorre entre os dias 5 e 11 de fevereiro de 2026. Durante este período, o público poderá assistir aos filmes em cartaz pagando um valor fixo e reduzido, além de ter acesso a combos de pipoca e refrigerante com descontos especiais.

O projeto é uma iniciativa da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (ABRAPLEX), Ingresso.com e Grupo Consciência. O principal objetivo é democratizar o acesso à cultura e incentivar o retorno do público às salas de cinema. A última edição, em agosto de 2025, vendeu 3,4 milhões de ingressos, e o evento já levou mais de 23 milhões de pessoas aos cinemas desde suas primeiras edições.

Cinemas participantes em 2026

As principais redes de cinema do país já confirmaram presença na edição de 2026. A adesão massiva garante que o evento tenha alcance nacional, abrangendo desde grandes capitais até cidades do interior. É recomendado, no entanto, que o espectador verifique se o cinema de sua preferência está participando.

Entre as redes confirmadas estão:

Cinemark

Cinépolis

UCI

Cinesystem

Kinoplex

Itaú Cinemas

Moviecom

Centerplex

GNC Cinemas

Moviemax

Cineart

Como comprar ingressos promocionais

Os ingressos com valor promocional podem ser adquiridos diretamente nas bilheterias dos cinemas participantes ou por meio das plataformas online de venda. Os ingressos custam R$ 10 para sessões iniciadas antes das 17h e R$ 12 para sessões após esse horário. A compra antecipada é uma boa estratégia para evitar filas e garantir um lugar nas sessões mais concorridas.

A promoção é válida para todas as sessões em salas tradicionais 2D e 3D. Formatos especiais como IMAX e salas VIP, além de pré-estreias e eventos especiais, podem não fazer parte da oferta ou ter políticas de preço diferentes, dependendo da rede exibidora. Por isso, é fundamental consultar as regras específicas de cada cinema antes de finalizar a compra.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.