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O Boticário e Milky Moo transformam perfume em milk-shake de caramelo

Parceria inédita une beleza e gastronomia para lançar a linha Deleite Caramelizado; experiência sensorial vira sobremesa por tempo limitado

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
17/04/2026 13:53 - atualizado em 17/04/2026 13:53

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O Boticário e Milky Moo transformam perfume em milkshake de caramelo
O Boticário e Milky Moo celebram parceria com cosméticos Deleite Caramelizado e o milkshake Carameluda, unindo beleza e sabor crédito: Divulgação

O Boticário e a rede de milk-shakes Milky Moo uniram-se para transformar uma fragrância em sobremesa. A parceria inédita lança a linha de edição limitada Cuide-se Bem Deleite Caramelizado e, ao mesmo tempo, um milk-shake exclusivo inspirado no produto, o Carameluda.

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A bebida, que traduz em sabor as notas doces de leite e caramelo da linha de cosméticos, estará disponível por tempo limitado. Consumidores poderão experimentar o milk-shake até o final do mês de maio em todas as lojas da Milky Moo no Brasil.

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Estratégia e tendência de mercado

A iniciativa conecta os universos da beleza e da alimentação, reforçando o food marketing como tendência global. O objetivo é criar uma experiência imersiva e amplificar a relevância da linha, que já é um sucesso. A família Deleite é a maior da marca Cuide-se Bem e a que mais cresce em receita em 2025, com alta de 61% em relação a 2024.

Carolina Carrasco, diretora de branding do Boticário, afirma que a parceria materializa um desejo do consumidor. "Agora, o cheirinho que eles amam se transforma em sabor, criando um ponto de contato multissensorial inédito", explica.

Para o CEO da Milky Moo, Lohran Soares, a colaboração é uma forma criativa de surpreender os consumidores e oferecer uma experiência que desperta os sentidos, gerando conexão emocional.

A campanha, criada pela agência SoWhat, tem a participação da cantora Desirée. Ela lidera a narrativa do movimento #DoceLovers nas redes sociais e no universo do #perfumetok, com foco na Geração Z.

O lançamento acompanha um movimento global de valorização de fragrâncias adocicadas. Segundo dados da WGSN, o interesse por produtos corporais com cheiro de baunilha cresceu 19% recentemente. Os lançamentos de perfumes gourmand avançaram sete pontos percentuais entre 2022 e 2024.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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