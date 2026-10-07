Como fica a bancada mineira no Senado? Veja o perfil dos mandatos

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Minas Gerais elegeu dois novos senadores no último domingo (4/10): Domingos Sávio (PL), que obteve 24,21% dos votos válidos, e Marília Campos (PT), com 19,44%. Os dois ocuparão, a partir de 2027, as vagas que estavam em disputa no estado para mandatos de oito anos.

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Com a mudança, Carlos Viana (PSD), que não conseguiu se reeleger, deixará o Senado. A outra cadeira que estava em disputa era ocupada por Renzo Braz (PP), suplente de Rodrigo Pacheco (PSD), que também deixará o cargo ao fim do atual período.

Além de Sávio e Marília, o empresário Alex Sandro Coelho Diniz (PL), o Alex Diniz, também chegará ao Senado. Primeiro suplente de Cleitinho Azevedo (Republicanos), ele assumirá a cadeira após Cleitinho ser eleito governador de Minas Gerais no domingo. O mandato do novo senador vai até janeiro de 2031, enquanto os eleitos para as duas vagas em 2026 terão mandato de fevereiro de 2027 a janeiro de 2035.

Marília liderou pesquisas antes da eleição

Marília Campos apareceu numericamente à frente nas pesquisas que antecederam a votação, mas dentro de um cenário de empate técnico entre os principais candidatos.

No Datafolha divulgado em 1º de outubro, a petista tinha 13% das intenções de voto considerando as duas escolhas que cada eleitor poderia fazer. Na primeira escolha, aparecia com 20%. O levantamento apontava ainda Carlos Viana e Aécio Neves, ambos com 11%, e Domingos Sávio, com 9%. Os quatro estavam tecnicamente empatados dentro da margem de erro de três pontos percentuais. No resultado das urnas, porém, Sávio terminou na primeira colocação seguido por Marília.

Domingos Sávio

Natural de São Tiago, no Campo das Vertentes, Domingos Sávio, de 69 anos, é formado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ele construiu a carreira política no Centro-Oeste mineiro. Foi eleito vereador de Divinópolis em 1992 e chegou à presidência da Câmara Municipal antes de assumir a prefeitura da cidade, em 1996.

Em 2003, iniciou o primeiro mandato como deputado estadual e foi reeleito em 2006. Depois, exerceu quatro mandatos como deputado federal. Está na Câmara desde 2011.

Sávio presidiu o diretório estadual do PL até se licenciar, em 2026, para disputar o Senado com aval do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na disputa interna do partido, venceu outros pré-candidatos, entre eles Eros Biondini e Cristiano Caporezzo. Marco Antônio Costa (Novo), conhecido como Superman, também chegou a disputar a indicação, mas migrou para o Novo.

Durante a campanha, Sávio fez uma dobradinha com Superman, antigo crítico de sua candidatura. A aproximação foi articulada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e envolveu apoio mútuo entre os dois candidatos ao Senado.

Na campanha, Sávio defendeu pautas conservadoras e ligadas ao agronegócio. Também se posicionou a favor da anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro e criticou o que considera omissão do Senado diante do Supremo Tribunal Federal (STF).

Marília Campos

Nascida em Ouro Branco, na região Central de Minas Gerais, Marília Campos, de 65 anos, é formada em Psicologia pela UFMG. Trabalhou como bancária em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e entrou na política pelo movimento sindical e pela militância na Igreja. É filiada ao Partido dos Trabalhadores desde 1980 e participou da fundação do partido e da Central Única dos Trabalhadores (CUT) na região.

Depois de se casar com o também sindicalista José Prata de Araújo, mudou-se para Contagem. Disputou a prefeitura pela primeira vez em 1996, foi eleita vereadora em 2000 e deputada estadual em 2002.

Marília foi a primeira mulher eleita prefeita de Contagem, maior cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Governou o município por quatro mandatos, de 2005 a 2012 e de 2021 a 2026. Renunciou em abril para disputar o Senado, depois de resistir à pressão do PT para concorrer ao governo de Minas.

No início da corrida eleitoral, Marília havia declarado que o Senado seria sua única opção na eleição. Segundo ela, os desafios de 2026 “exigem capacidade de diálogo, construção de consensos e alianças amplas”.

A candidatura também foi apresentada pela equipe da petista como uma possibilidade de ampliar a presença feminina no Senado e de fortalecer uma base ligada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Com a eleição, Marília será a segunda mulher eleita senadora por Minas Gerais. O Senado destacou que, até esta eleição, nenhum estado havia escolhido duas mulheres para a Casa na mesma eleição.

Alex Diniz assume cadeira de Cleitinho

O empresário Alex Sandro Coelho Diniz (PL), de 53 anos, é o primeiro suplente de Cleitinho. Nascido em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, Alex Diniz é empresário e integrante da família que controla a rede Coelho Diniz Supermercados. O grupo informa ter cerca de 22 lojas em seis cidades mineiras. Ele é irmão do deputado federal Hercílio Coelho Diniz (MDB-MG).

Na eleição de 2022, quando Cleitinho foi eleito senador, Alex Diniz passou a ocupar a primeira suplência da chapa. Naquele ano, Cleitinho recebeu 41,98% dos votos válidos.

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Na declaração apresentada à Justiça Eleitoral em 2022, Alex Diniz informou patrimônio de cerca de R$ 66 milhões. Segundo levantamento publicado pelo UOL, ele também está entre os acionistas do Grupo Pão de Açúcar (GPA).