Reitor da Unimontes é reconduzido para segundo mandato

O governador Mateus Simões (PSD) nomeou o atual reitor da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), Wagner de Paulo Santiago, para o segundo mandato à frente da instituição, no período de dezembro de 2026 a dezembro de 2030. O ato de nomeação foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado “Minas Gerais”, nesta quarta-feira (7/10). Também foi reconduzido o atual vice-reitor da Universidade, Dalton Caldeira Rocha.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Mantida pelo Governo do Estado, a Unimontes oferece ensino gratuito e conta com cerca de 15 mil alunos em cursos de graduação e de pós-graduação (Lato Sensu e Stricto Sensu), além de ensino técnico-profissionalizante. Além das atividades do campus-sede em Montes Claros, mantém 11 campi nas regiões Norte e Noroeste de Minas e no Vale do Jequitinhonha.

O atual reitor da Unimontes assumiu o cargo para a primeira gestão em 31 de dezembro de 2022. Ele foi o primeiro colocado na eleição para o cargo, realizada em 9 de setembro passado, com 80,6%. Dalton Caldeira Rocha também ficou na primeira colocação, com 74,8%. O voto na instituição de ensino superior é paritário: professor (70%), servidor técnico-administrativo (15%) e aluno (15%).

“A recondução do professor Wagner representa a continuidade de um trabalho reconhecido pela comunidade acadêmica e reforça o compromisso do Governo de Minas com o fortalecimento da Unimontes, uma instituição fundamental para o desenvolvimento do Norte de Minas e de todo o estado”, afirmou o governador Mateus Simões.

O reitor Wagner de Paulo Santiago também agradeceu à comunidade universitária e ao Governo do Estado pela recondução ao cargo. “Externamos os nossos agradecimentos a toda a comunidade acadêmica, incluindo professores, servidores técnico-administrativos, acadêmicos e colaboradores pela votação expressiva que nos foi concedida, reconhecendo o trabalho, o esforço e a dedicação da nossa gestão”, disse.

“Manifestamos também nossa gratidão ao ex-governador Romeu Zema e ao governador Mateus Simões pela confiança em nosso trabalho e pelo apoio incontestável à Universidade. Com o suporte da comunidade acadêmica, dos nossos parceiros e das lideranças da região, seguiremos trabalhando para fortalecer cada vez mais a Unimontes”, completou o gestor.

Quem é Wagner de Paulo Santiago

Wagner de Paulo Santiago é graduado e especialista em Ciências Contábeis pela Unimontes. Ele possui mestrado e doutorado em Gestão pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). É professor do Departamento de Ciências Contábeis e integra o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico e Estratégia Empresarial (PPGDEE) da Universidade, na qual ingressou como docente em 1994, logo após concluir a graduação.

Antes de assumir o cargo de reitor pela primeira vez, no final de 2022, Wagner Santiago exerceu diferentes funções administrativas e acadêmicas na instituição, entre elas: chefe do Departamento de Ciências Contábeis, coordenador do curso de Ciências Contábeis, auditor-geral, presidente da Comissão Técnica do Vestibular e pró-reitor de Planejamento, Gestão e Finanças.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Santiago também já atuou como secretário municipal de Planejamento e Gestão de Montes Claros e como provedor-adjunto do Hospital Aroldo Tourinho, além de ter exercido atividades como contador e auditor no setor privado.