Polícia encontra drogas em descarga de banheiro e apreende adolescente

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Uma operação da Polícia Militar (PMMG) realizada nesse domingo (11/10), em um bar localizado no Bairro José Geraldo de Araújo, em Itanhomi, no Vale do Rio Doce, resultou na apreensão de 28 pedras de crack escondidas na caixa de descarga do banheiro. Um adolescente, de 16 anos, foi detido por ato análogo ao tráfico de drogas.

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A ação teve início após os militares receberem denúncias anônimas de que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes na região utilizando um aparelho celular. Ao chegar ao estabelecimento, situado na Rua Izolina Fernandes de Carvalho, a equipe policial avistou o adolescente, que apresentou nervosismo com a presença da viatura.

Durante a fiscalização no local, um jovem de 18 anos, que também estava no bar, demonstrou comportamento suspeito. Em consulta ao sistema policial, os agentes constataram que ele possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas registrado no mês de junho na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço.

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Durante buscas nas dependências do bar, a equipe encontrou 28 pedras de substância análoga a crack escondidas dentro de uma caixa de descarga vazia. Além dos entorpecentes, os militares apreenderam com o adolescente de 16 anos a quantia de R$ 100 em dinheiro e um celular.

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O proprietário do bar, de 66 anos, acompanhou e autorizou a vistoria interna do balcão. O adolescente assumiu a propriedade da droga na presença de testemunhas. O menor ainda recebeu atendimento médico e foi, acompanhado por uma tia e por um representante do Conselho Tutelar, à Delegacia de Polícia Civil em Governador Valadares, junto com o material apreendido.