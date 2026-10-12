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ACIDENTE

Idoso morre após ser ejetado de carro e cair em córrego em BH

Vítima estava caída no leito do rio e teve a morte confirmada ainda no local, nesta segunda-feira (12/10)

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
12/10/2026 10:50

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Veículo caiu no leito do córrego Sarandi, no cruzamento da rua Serrano com a avenida Professor Clóvis Salgado
Veículo caiu no leito do córrego Sarandi, no cruzamento da Rua Serrano com a Avenida Professor Clóvis Salgado crédito: CBMMG

Um idoso, de 82 anos, morreu após ser ejetado de carro e cair no leito de um córrego, no Bairro Serrano, na Pampulha, em Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada na manhã desta segunda-feira (12/10), pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG).

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Segundo a corporação, o caso ocorreu no cruzamento da Rua Serrano com a Avenida Professor Clóvis Salgado, próximo a um sacolão. O Samu foi acionado.

Os bombeiros disseram que receberam um chamado para veículo, um Fiar Uno Way prata, que caiu no córrego Sarandi.

Informações preliminares apontam que a vítima teria sido ejetada do veículo e estava caída, sem respirar, no leito do rio. A morte do idoso foi confirmada ainda no local. O corpo foi retirado e repassado ao Instituto Médico Legal IML.

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A dinâmica do acidente ainda não foi informada.

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