Idoso morre após ser ejetado de carro e cair em córrego em BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um idoso, de 82 anos, morreu após ser ejetado de carro e cair no leito de um córrego, no Bairro Serrano, na Pampulha, em Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada na manhã desta segunda-feira (12/10), pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG).

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Segundo a corporação, o caso ocorreu no cruzamento da Rua Serrano com a Avenida Professor Clóvis Salgado, próximo a um sacolão. O Samu foi acionado.

Os bombeiros disseram que receberam um chamado para veículo, um Fiar Uno Way prata, que caiu no córrego Sarandi.

Informações preliminares apontam que a vítima teria sido ejetada do veículo e estava caída, sem respirar, no leito do rio. A morte do idoso foi confirmada ainda no local. O corpo foi retirado e repassado ao Instituto Médico Legal IML.

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A dinâmica do acidente ainda não foi informada.