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INCÊNDIO CRIMINOSO

Casa usada para consumo de drogas pega fogo na Zona da Mata

Vizinhos relataram aos bombeiros que um homem teria incendiado o imóvel após desavenças com o proprietário

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
11/10/2026 22:00

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Militares utilizaram aproximadamente 400 litros de água para combater o fogo
Militares utilizaram aproximadamente 400 litros de água para combater o fogo crédito: Reprodução/CBMMG

Uma casa que, segundo relatos de vizinhos, era utilizada como ponto de consumo de entorpecentes pegou fogo na tarde deste domingo (11/10), na Rua João Teixeira, no distrito de Vila Nova, em Manhuaçu, na Zona da Mata mineira. De acordo com as testemunhas, um homem desconhecido teria incendiado  o imóvel após desavenças com o proprietário.

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O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por volta das 15h20. Ao chegar ao local, a equipe encontrou chamas na sala da residência, que já haviam consumido materiais combustíveis e avançado para um dos quartos, onde ainda havia focos de incêndio.

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Os militares combateram o fogo utilizando a técnica de resfriamento, com aproximadamente 400 litros de água. Após controlar as chamas, fizeram o rescaldo para evitar que o incêndio recomeçasse e abriram as janelas para dissipar a fumaça.

O fogo ficou restrito ao imóvel e não ofereceu riscos às casas vizinhas. A estrutura da residência não foi danificada, mas a Defesa Civil deve avaliar se o local ainda apresenta condições de moradia.

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A Polícia Militar auxiliou no isolamento da rua e na coleta de informações. A perícia da Polícia Civil foi acionada para apurar as circunstâncias do incêndio.

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