Casa usada para consumo de drogas pega fogo na Zona da Mata

Uma casa que, segundo relatos de vizinhos, era utilizada como ponto de consumo de entorpecentes pegou fogo na tarde deste domingo (11/10), na Rua João Teixeira, no distrito de Vila Nova, em Manhuaçu, na Zona da Mata mineira. De acordo com as testemunhas, um homem desconhecido teria incendiado o imóvel após desavenças com o proprietário.

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O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por volta das 15h20. Ao chegar ao local, a equipe encontrou chamas na sala da residência, que já haviam consumido materiais combustíveis e avançado para um dos quartos, onde ainda havia focos de incêndio.

Os militares combateram o fogo utilizando a técnica de resfriamento, com aproximadamente 400 litros de água. Após controlar as chamas, fizeram o rescaldo para evitar que o incêndio recomeçasse e abriram as janelas para dissipar a fumaça.

O fogo ficou restrito ao imóvel e não ofereceu riscos às casas vizinhas. A estrutura da residência não foi danificada, mas a Defesa Civil deve avaliar se o local ainda apresenta condições de moradia.

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A Polícia Militar auxiliou no isolamento da rua e na coleta de informações. A perícia da Polícia Civil foi acionada para apurar as circunstâncias do incêndio.