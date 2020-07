Loja de autopeças pega fogo e corre risco de desabar em Manhuaçu

Umde grandes proporções assustou moradores de, na Zona da Mata, no fim da manhã desta terça-feira. O fogo atingiu umade autopeças que, segundo o Corpo de Bombeiros, teve a estrutura comprometida.

A loja fica na, na praça principal da cidade, perto da rodoviária. De acordo com o tenente Garcia, militar à frente das operações, a loja tem três pavimentos e o fogo começou no primeiro andar, se alastrando para o segundo. A fumaça podia ser vista de vários pontos da cidade.

O estabelecimento armazenava materiais combustíveis, como tinta, o que ajudou a espalhar o fogo. As chamas chegaram a uma loja de materiais de construção que fica ao lado. “Fizemos o isolamento dos prédios próximos e retirada dos materiais combustíveis, e o serviço de combate, de preferência externamente. A edificação, devido ao incêndio, ficou com risco de desabamento, inclusive com algumas estruturas começando a desabar aqui”, explicou o militar.