Resultado de exame de Bolsonaro dá positivo para COVID-19

Bolsonaro disse que primeiros sintomas da doença apareceram no domingo, se agravando nessa segunda-feira (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)





Familiares de Bolsonaro que vivem com ele no Alvorada, bem como funcionários que tiveram contato com o presidente, passarão por exames. Segundo o chefe do Executivo, a primeira-dama Michelle Bolsonaro fez o teste nesta manhã.



Vale lembrar que o chefe do Executivo faz parte do grupo de risco de pacientes com COVID-19, uma vez que ele tem 65 anos. Sua agenda para o restante da semana foi cancelada desde que os primeiros sintomas do coronavírus apareceram.



Encontro com ministros

Apesar de ter cancelado a agenda para o restante da semana, Bolsonaro, nessa segunda, se reuniu com diversos ministros, como Paulo Guedes (Economia), Braga Netto (Casa Civil), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), entre outros. O presidente também esteve reunido com o General Augusto Heleno, do Gabinete Insitucional de Segurança. Heleno foi infectado pelo coronavírus ainda em março.



Distanciamento zero





Nos últimos dias, Bolsonaro, assim como na maior parte da pandemia, desrespeitou o isolamento social e não seguiu a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) para o uso de máscara. Na sexta, Bolsonaro almoçou com um grupo de empresários no Palácio da Alvorada, sem o uso do item de segurança, desrespeitando, também, o limite de 2 metros entre as pessoas. Entre os convidados estava o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf.

No dia seguinte, Bolsonaro e alguns ministros estiveram em um almoço na casa do embaixador dos Estados Unidos em Brasília, Todd Chapman, para celebrar o Dia da Independência Americana. Novamente, não houve respeito ao distanciamento social e ao uso da máscara.





Vetos



Ainda em relação às máscaras, Bolsonaro, nos últimos dias, publicou vários vetos no Diário Oficial da União desobrigando o uso do item em alguns lugares.









Na última sexta, o presidente dispensou a utilização de máscaras em igrejas , comércio e escolas, alegando de que o projeto de lei poderia configurar "violação de município".





Já nessa segunda, Bolsonaro abriu mão da exigência em presídios e unidades de cumprimento de medidas socioeducativas , desobrigando, também, órgãos, entidades e estabelecimentos de afixar cartazes sobre orientação do uso correto da máscara e o número máximo de pessoas permitidas dentro do estabelecimento.

Frases de Bolsonaro sobre a COVID-19





20/3

“Depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não”









24/3

“Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou teria. Quando muito, seria acometido por uma gripezinha ou um resfriadinho”









30/4

“ Eu, talvez, já tenha pegado esse vírus no passado, talvez, talvez, e nem senti”





2/6

O exame feito pelo presidentenessa segunda-feira constoupara. O resultado saiu no começo da tarde desta terça. Bolsonaro passou pela detecção da COVID-19 após sentir sintomas da doença , como febre de, conforme informou o canal CNN ontem. O presidente deu início ao tratamento utilizando hidroxicloroquina e azitromicina ainda ontem, tomando a segunda dose dos medicamentos nesta manhã, embora nenhum deles tenha eficácia comprovada no combate ao vírus.De acordo com Bolsonaro, a febre caiu paranesta terça. O presidente contou que os primeiros sintomas apareceram no último domingo, como mal-estar e cansaço. Já nessa segunda, os sinais da COVID-19 foram agravados com um aumento de temperatura, que chegou na casa dos 38,5ºC."Estou bem, estou normal, em comparação a ontem, estou muito bem. Estou até com vontade de fazer uma caminhada, mas, por recomendação médica, não farei", disse o presidente, que seguirá o protocolo de isolamento e fará reuniões por meio de vídeoconferência.