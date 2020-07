Força Covid: usuários do Twitter ironizam Bolsonaro; veja os memes

Jair Bolsonaro está com COVID-19, diz portal

Barroso: Combate a fake news não é com censura e nem com o Judiciário

MPF pede afastamento de Salles por 'desestruturação dolosa' do meio ambiente

Com coronavírus, prefeito de Manaus vem terminar tratamento em SP

Mesmo fraco no exterior, dólar avança 0,61% frente a real e fecha a R$ 5,3518 -

