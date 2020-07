Bolsonaro apresenta sintomas de COVID-19, diz CNN

No início de junho, Bolsonaro afirmou que "talvez" já tenha pegado "20 vezes" a doença (foto: Agência Brasil )

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) está com sintomas da COVID-19, segundo a emissora de TV CNN. O presidente teve febre de 38,5 graus e 96% de taxa de oxigenação no sangue. Além disso, Bolsonaro afirmou que está tomando hidroxicloroquina e teve sua agenda da semana cancelada, conforme informações da emissora. Resultado do exame sai por volta do meio dia desta terça-feira (7).



Bolsonaro afirmou à CNN que faz uma ressonância magnética nos pulmões e que o resultado não apresentou problemas. Nesta segunda-feira (6), o presidente usou máscara para falar com seus seguidores no Jardim do Palácio da Alvorada.





No início de junho, Bolsonaro afirmou que "talvez" já tenha pegado "20 vezes" a doença. O presidente admitiu que está mais exposto por participar frequentemente de manifestações e que muitos serão contaminados. Na época, ele foi obrigado pela Justiça a apresentar os resultados negativos de exames para COVID-19.



Além disso, Bolsonaro se recusoou a usar máscaras de proteção e não segue as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para evitar aglomerações.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz