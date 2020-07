Jair Bolsonaro está com COVID-19, diz portal

Presidente Jair Bolsonaro se aglomerou com manifestantes pró-governo várias vezes durante a pandemia (foto: Evaristo Sá/AFP)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) está com COVID-19. De acordo com informações do portal da TV Bandeirantes, o chefe do Executivo federal testou positivo para a doença nesta segunda-feira (6).

SAIBA MAIS 20:17 - 06/07/2020 Bolsonaro diz que fará novo exame para detectar covid-19

Bolsonaro diz que fará novo exame para detectar covid-19 19:19 - 06/07/2020 Bolsonaro apresenta sintomas de COVID-19, diz CNN havia apresentado sintomas da doença, como febre de 38,5 °C. A agenda do presidente prevista para a semana já foi cancelada.

Em entrevista à CNN, o presidente afirmou que está tomando hidroxicloroquina, medicamento defendido pelo governo como alternativa para tratamento da virose. Também disse que fez uma ressonância magnética nos pulmões e que o resultado não apresentou problemas.

Nesta segunda-feira (6), o presidente usou máscara para falar com seus seguidores no Jardim do Palácio da Alvorada.

Durante toda pandemia, Jair Bolsonaro adotou posicionamentos que vão contra o que é visto como ideal pelos infectologistas. Ele foi visto em aglomeração com apoiadores do governo em diversos domingos de manifestações em Brasília: sempre sem máscara.

O presidente também se referiu à COVID-19 como "gripezinha" em pronunciamento em rede nacional divulgado em 24 de março. Ele também criticou a "histeria" de alguns setores durante a pandemia.

Também demonstrou desprezo pelas vítimas da infecção causada pelo novo coronavírus. 'E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê?', disse sobre as mortes.

Além disso, sua gestão foi alvo de críticas durante a crise na saúde pública. O presidente entrou em conflito e exonerou dois ministros da Saúde desde março: Henrique Mandetta, que tinha apoio da população, caiu em 16 de abril; Nelson Teich foi demitido um mês depois, em 16 de maio.