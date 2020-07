Bolsonaro sobre os sintomas de COVID-19: 'A febre baixou e estou me sentindo muito bem'

Resultado do exame do teste feito por Bolsonaro está previsto para sair ao meio-dia desta terça (foto: Agência Brasil) Jair Bolsonaro (sem partido) que, nessa segunda-feira, 38,5ºC ontem, abaixou e foi aferida em 36ºC. O presidenteque, nessa segunda-feira, apresentou sintomas do novo coronavírus , amanheceu melhor de saúde nesta terça. Em entrevista ao canal CNN Brasil, Bolsonaro afirmou que a febre, que era deontem, abaixou e foi aferida em





'Estou me sentindo bem, tenho obra para inaugurar no país', disse o presidente.









Ainda segundo a CNN, o presidente deu início ao tratamento utilizando hidroxicloroquina e azitromicina de maneira preventiva, embora nenhum dos dois medicamentos tenha eficácia comprovada no combate ao vírus. Nesta manhã, Bolsonaro tomou a segunda dose do coquetel.





Além do exame para detecção da COVID-19, Bolsonaro fez uma ressonância magnética dos pulmões nessa segunda. Os procedimentos foram feitos no Hospital das Forças Armadas. No retorno ao Palácio da Alvorada, o presidente conversou com apoiadores e disse que não havia nada nos pulmões e que a oxigenação do sangue dele estava em 96%.





Familiares de Bolsonaro que vivem com ele no Alvorada, bem como funcionários que tiveram contato com o presidente, devem passar por exames. Vale lembrar que o chefe do Executivo faz parte do grupo de risco de pacientes com COVID-19, uma vez que ele tem 65 anos.

