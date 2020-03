Bolsonaro critica 'histeria' com coronavírus: 'Devemos voltar à normalidade'

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) (foto: Carolina Antunes/PR)

No mesmo pronunciamento, em rede de rádio e televisão, Bolsonaro parabenizou a imprensa, mas alfinetou a TV Globo e o médico Drauzio Varella, a quem chamou de “aquele médico daquela conhecida televisão”.



Apesar de ter citado os idosos como mais vulneráveis ao contágio pela COVID-19, o presidente disse que ele próprio, que completou 65 anos nesta semana, não sentiria os efeitos do coronavírus porque tem “histórico de atleta”.



Ao contrário das ações adotadas por diversas autoridades do mundo, que proibiram a circulação de pessoas, Bolsonaro demonstrou grande preocupação com a situação econômica em detrimento do risco de contágio e afirmou que a vida deve voltar à normalidade.



“O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos e o sustendo das famílias preservado. Devemos sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades estaduais e municipais devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, fechamento de comércio e confinamento em massa”, disse o presidente.

“Vamos ficar em casa! Ficar em casa!!!!!!! Pelo amor de Deus. Ficar em casa”, disse Kalil pela rede social.



Bolsonaro tem travado uma guerra com governadores e prefeitos, pela discordância dos métodos de combate ao vírus. Nas últimas semanas, os chefes do Executivo do Rio e de São Paulo, que adotaram medidas mais drásticas como o fechamento do comércio e proibição de transportes, criticaram o presidente por uma alegada falta de atitude e de diálogo.



O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC) chegou a dizer que o governo federal caminha a “passos de tartaruga” no combate ao vírus e que “não há diálogo” entre União e Estados. João Doria (PSDB), governador de São Paulo também foi incisivo nas críticas. “Estamos fazendo o que deveria ser feito pelo líder do país, o que o presidente Jair Bolsonaro, lamentavelmente, não faz, e quando faz, faz errado”, criticou Doria.

Crianças e idosos Bolsonaro defendeu, ainda, a volta às aulas, sob o argumento de que o grupo de risco para o contágio da Covid-19. Sem considerar que as crianas têm contato com pais, avós, professores, motoristas do transporte escolar e prestadores de serviço da área da educação idosos, o presidente questionou o fechamento das escolas.



“O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é de pessoas com mais de 60 anos. Então, por que fechar as escolas?”, indagou.

"Histórico de atleta" O presidente afirmou que, por ter histórico de atleta, se fosse infectado pelo coronavírus, nada sentiria. Bolsonaro não foi infectado, mas chegou ser considerado suspeito de contaminação, após ter voltado de uma viagem aos Estados Unidos em que 23 membros de sua comitiva tiveram o diagnóstico confirmado da Covid-19.

Entretanto, vários atletas em atividade e com idade bem inferior à do presidente, relataram grande sofrimento após serem infectados pela doença.



Segundo matéria publicada pelo Uol, o sul-africano campeão olímpico de natação Cameron Van der Burgh, de 31 anos, afirmou ser “de longe, o pior vírus” com o qual já sofreu. O francês Earvin Ngapeth, um dos melhores jogavores de vôlei do mundo, passou três dias na UTI na Rússia por causa da Covid-19. O também francês Rudy Gobert, de 27 anos, que disputa a NBA pelo Utah Jazz é outro que contraria a afirmação de Bolsonaro e afirmou que sofre com os sintomas da doença.

Tratamento O presidente finalizou o pronunciamento se mostrando esperançoso nos estudos sobre medicamentos para o tratamento da Covid-19, sobre tudo nas pesquisas dos efeitos de remédios à base de cloroquina.



"O FDA americano e o Hospital Albert Einsten, em São Paulo, buscam a comprovação da eficácia da Cloroquina no tratamento da Covid-19. Nosso governo tem recebido notícias positivas sobre esse remédio fabricado no Brasil, largamente utilizado no combate à malária, lúpus e artrite", afirmou.



A cloroquina é um medicamento barato e usado há várias décadas no tratamento da malária, um parasita transmitido por mosquito. Seu derivado, a hidroxicloroquina, é usado contra doenças inflamatórias das articulações.



Em meados de fevereiro, pesquisadores chineses afirmaram ter obtido resultados positivos em ensaios clínicos com cloroquina, entre cem pacientes com Covid-19.

Os efeitos colaterais são múltiplos: náusea, vômito, erupções cutâneas, mas também condições oftalmológicas, cardíacas e neurológicas. Uma overdose pode ser perigosa e os médicos desaconselham tomá-la sem receita médica.

Veja o vídeo do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro



