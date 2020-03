Coronavírus: Maia critica falta de propostas do governo e isolamento vertical proposto por Bolsonaro

Coronavírus: Maia critica falta de propostas do governo e isolamento vertical proposto por Bolsonaro

Coronavírus: Mourão contraria Bolsonaro e diz que posição do governo é de 'isolamento'

Prefeitos cobram 'comando sério' no País e recomendam manter isolamento

Divergências no Ministério da Saúde sobre coronavírus provocam saída de diretor

Crivella diz que começará a abrir alguns comércios no Rio a partir de sexta

Governadores do Nordeste fazem carta com críticas e cobranças a Bolsonaro