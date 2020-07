Positivo para COVID-19: Bolsonaro se encontrou com mais de 50 autoridades nos últimos 16 dias

Presidente Jair Bolsonaro se reuniu com ministros para comemorar independência dos EUA no sábado, em Brasília (foto: Reprodução Twitter)

Bolsonaro, que teve resultado positivo para COVID-19 divulgado nesta terça-feira (7), teve contato direto com mais de 50 pessoas nos últimos 16 dias, tanto em gabinetes quanto ao ar livre. Assim, correu risco de ser contaminado e também de contaminar outros, principalmente por não usar máscara cobrindo boca e nariz nem respeitar a distância mínima sugerida por autoridades da saúde. O presidente Jairque teveteve contato direto com mais de 50 pessoas nos últimos 16 dias, tanto em gabinetes quanto ao ar livre. Assim, correu risco de sere também de contaminar outros, principalmente por não usarcobrindo boca e nariz nem respeitar a distância mínima sugerida por autoridades da saúde.









Mas o que pode ter sido pior é o contato direto com pessoas comuns. Em viagem a Araguari, em 27 de junho, que não constava da agenda oficial, ele carregou diversas crianças no colo, abraçou apoiadores que buscavam registrar o momento e agradeceu quem gritava o nome ou o chamava de “mito”. Tudo sem qualquer proteção.





da propagação da COVID-19, aliás, Bolsonaro desdenhou da pandemia, não deu ouvidos aos infectologistas, que alertavam para a letalidade da doença e os riscos que ela traz para o serviço de saúde, sobrecarregados quando não há respeito ao distanciamento social. Chegou a dizer publicamente que o novo coronavírus provocava sintomas de “uma gripezinha” e não iria derrubá-lo, caso contaminado. Chegou a cumprimentar um apoiador depois de limpar o nariz com as mãos. Desde o começoda propagação da, aliás,, não deu ouvidos aos infectologistas, que alertavam para a letalidade da doença e os riscos que ela traz para o serviço de saúde, sobrecarregados quando não há respeito ao. Chegou a dizer publicamente que o novoprovocava sintomas de “uma gripezinha” e não iria derrubá-lo, caso contaminado. Chegou a cumprimentar um apoiador depois de limpar o nariz com as mãos.





Em rede nacional, defendeu a abertura de escolas, o fim do distanciamento social e chamou os alertas das autoridades de saúde de “histeria”. Já em conversa em frente ao Palácio da Alvorada, disse não poder fazer mais que já vinha sendo feito. “Lamento (as mortes). Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre”, afirmou.





Em mais de uma oportunidade ele se esquivou das consequências da pandemia. “Lembro à Nação que, por decisão do STF, as ações de combate à pandemia (fechamento do comércio e quarentena, p.ex.) ficaram sob total responsabilidade dos Governadores e dos Prefeitos.”, escreveu em rede social.

Justiça

Apesar de não parecer tão preocupado com a COVID-19, esta é quarta vez que o presidente buscou exames para saber se estava contaminado pelo novo coronavírus. Os outros três exames feitos nos últimos meses derem negativo, porém, o presidente afirmou por diversas vezes que ele poderia ter contraído a doença. Em abril ele disse: “'Talvez eu tenha pego esse vírus no passado e nem senti”'. Mais recentemente, Bolsonaro disse aos seus apoiadores que que pode ter contraído novo coronavírus “20 vezes”.





Os resultados desses exames só se tornaram públicos após uma ação judicial movida pelo jornal Estado de S. Paulo, já que o presidente se negou por diversas vezes a mostrar os resultados. Eles foram realizados porque parte da equipe que o acampanhou em viagem aos EUA, em fevereiro, foi contaminada pela doença, entre eles, o ministro do Gabinete da Segurança Institucional, general Augusto Heleno, e Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia. Ao todo, 22 pessoas da comitiva tiveram a doença.

LINHA DO TEMPO

Data Evento

21/6 Visita à Brigada de Infantaria Paraquedista para velório de soldado morto ao saltar de paraquedas

22/6 Participa da solenidade de abertura da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas

Reuniões com os ministros Fábio Faria (Comunicações), Jorge Antônio de Oliveira (Secretaria-Geral da Presidência), Paulo Guedes (Economia) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo); além do secretário executivo do Ministério da Educação, Antônio Paulo Vogel, e o Advogado-Geral da União, José Levi Mello do Amaral Júnior

23/6 Reuniões com Paulo Vogel, Luiz Eduardo Ramos, Paulo Guedes e os também os ministros Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Onyx Lorenzoni (Cidadania), Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e Inovações) ; também concedeu audiência ao advogado Antônio Pitombo, aos deputados federais Filipe Barros (PSL-PR) e Osmar Terra (MCB-RS) e ao senador Jorginho Mello (PL-SC)

Participa, ao lado do vice Hamilton Mourão, da cerimônia de inauguração do Centro de Operações Espaciais Principal (COPE-P)

24/6 Reuniões com Luiz Eduardo Ramos, Paulo Guedes, Fábio Faria, Jorge Antônio de Oliveira e Augusto Heleno e os também ministros Braga Netto (Casa Civil), Fernando Azevedo (Defesa), Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento), com o almirante Ilques Barbosa Júnior, comandante da Marinha; além de conceder audiências ao presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, e o senador Chico Rodrigues (DEM-RR)

25/6 Nova reunião com ministros, da qual também participaram Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central; e Pedro Guimarães, Presidente da Caixa

Encontros com o ministro Bento Albuquerque (Minas e Energia) e André Luiz de Almeida (Justiça e Segurança Pública), além de audiência concedida a Yossi Shelley, embaixado de Israel no Brasil





26/6 Inaguração de etapa das obras de transposição do Rio São Francisco, no Ceará

27/6 Em viagem fora da agenda oficial, visita Araguari, no Sul de Minas, onde provoca aglomeração e pega crianças no colo sem usar máscara, além de tirar fotos com apoiadores, chegando a pedir para um casal se beijar à sua frente





28/6 Ao contrário de outros domingo, não prestigia manifestação de apoiadores na capital federal





29/6 Reunião com Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União) e outras com os também ministros Augusto Heleno, Paulo Guedes, Braga Netto, Ernesto Araújo, Jorge Antônio de Oliveira, Fábio Faria e Marcos Pontes, e com José Levi Mello do Amaral Júnior e o presidente dos Correios, Floriano Peixoto

Encontro com Carlos Alberto Decotelli, nomeado para ministro da Educação, mas que acabou não assumindo

30/6 Audiência concedida ao presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, e reuniões com os ministros Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura), Ricardo Salles (Meio Ambiente) e Marcelo Álvarto Antônio (Turismo), entre outros, além de encontro com o vice Hamilton Mourão e com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia





1/7 Reunões com ministros e com o secretário especial do Esporte do Ministério da Cidadania, Marcelo Reis Magalhães, além do presidente da Rio Motorsports, José Antôniio Pereira Júnior. Audiências concedidas aos deputados federais Vitor Hugo (PSL-GO) e Osmar Terra





2/7 Reuniões com ministros e audiência concedida ao deputado federal Fábio Ramalho (MDB-MG)

3/7 Reuniões com ministros e nova audiência concedida a Paulo Skaf, presidente da Fiesp

4/7 Vai a Santa Caratina sobrevoar área atingida por ciclone. De máscara, encontrou parlamentares catarineses e a vice-governadora Daniela Reinehr, que o acompanharam.

Ao lado do filho e deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), comemora a independência dos EUA em almoço), em Brasília, com o embaixador norte-americano Todd Chapmann. Também estiveram presentes os ministros Braga Netto, Ernesto Araújo, Luiz Eduardo Ramos e Fernando Azevedo. Nenhum dos presentes usava máscara

5/7 Sem compromissos

6/7 Reunião com o presidente do Instituto Nacinooal de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), Marcos Heleno Guerson de Oliveira Júnior, além de reuniões com ministros e com secretário especial de Cultura, Mário Frias; audiência com Roberto Mira, vice-presidente para assuntos de segurança da NTC&Logística

De máscara, diz a apoiadores que não pode se aproximar por estar retornando de hospital, onde fez radiografia do pulmão, além de aguardar resultado de teste para o novo coronavírus