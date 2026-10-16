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ACIDENTE

Caminhão-cegonha com 28 veículos pega fogo na BR-251

Veículo transportava carros e motos de São Paulo até Salinas; equipes agiram rápido no combate às chamas e ocupantes escaparam sem ferimentos

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
16/10/2026 08:23

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Caminhão-cegonha com 28 veículos pega fogo na BR-251
Bombeiros realizam o rescaldo em caminhão-cegonha completamente destruído por incêndio na BR-251, em Minas Gerais crédito: Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um caminhão-cegonha que transportava 28 veículos pegou fogo na BR-251, em Grão Mongol, Minas Gerais. O motorista seguia viagem de São Paulo com destino a Salinas quando percebeu as chamas na parte traseira da estrutura e estacionou imediatamente.

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O condutor tentou conter o incêndio com extintores, mas não obteve êxito. A cegonheira transportava 11 carros e 17 motos.

Leia Mais

Combate às chamas e rescaldo

A Brigada Florestal de Vale das Cancelas iniciou o combate às chamas com o uso de um caminhão-pipa antes da chegada do Corpo de Bombeiros. As equipes agiram rápido para controlar o fogo na rodovia.

Os militares avaliaram a situação, adotaram as medidas de segurança necessárias e realizaram o rescaldo para eliminar possíveis focos remanescentes. O motorista e o passageiro escaparam sem ferimentos.

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Equipes da Polícia Rodoviária Federal também atuaram no atendimento da ocorrência.

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