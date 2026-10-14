Vídeo: acidente com três veículos provoca incêndio em caminhão na BR-381

Um acidente envolvendo três veículos resultou no tombamento de um caminhão na BR-381, no km 421, na altura de Caeté, na Região Central de Minas, na tarde desta quarta-feira (14/10). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para atender à ocorrência. De acordo com a corporação, quatro pessoas ficaram feridas.

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Nas imagens, um motorista passa pelo local no momento em que o veículo pega fogo. É possível ver a carreta tombada sobre o muro, com a cabine tomada pelas chamas. Não foram divulgadas informações sobre a dinâmica do acidente.

De acordo com os bombeiros, o incêndio ficou concentrado no caminhão de sucata. Um caminhão-pipa da concessionária Nova 381, responsável pelo trecho, foi usado para apagar as chamas.

As vítimas do acidente também foram atendidas por uma ambulância da concessionária. Uma delas ficou presa às ferragens e precisou ser retirada do veículo com a ajuda dos bombeiros.

quatro pessoas se feriram.

Um acidente envolvendo três veículos resultou no tombamento de um caminhão na BR-381, no km 421, na altura de Caeté, na Região Central de Minas, na tarde desta quarta-feira (14/10). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para atender à ocorrência. De acordo com a corporação, quatro pessoas ficaram feridas.

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