MG: motorista fica preso às ferragens em acidente com caminhão na BR-381
Homem, de 62 anos, ficou preso dentro de caminhão após acidente na madrugada deste sábado (10/10), em Bom Jesus do Amparo, na Região Central do estado
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Um motorista, de 62 anos, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) após ficar preso às ferragens de um caminhão na BR-381, em Bom Jesus do Amparo, na Região Central de Minas. O acidente aconteceu na madrugada deste sábado (10/10), no Km 404 da rodovia, próximo ao trevo de acesso ao município.
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Quando os bombeiros chegaram ao local, a área já estava sinalizada e protegida pela equipe de resgate da concessionária Nova 381, que havia iniciado os trabalhos para retirar a vítima do veículo. Os militares, então, assumiram o resgate e fizeram cortes na estrutura do caminhão para retirar o motorista das ferragens.
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Depois de ser retirado das ferragens, o homem ficou sob os cuidados da equipe de resgate da concessionária, responsável pela continuidade do atendimento. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também compareceu ao local. O idoso foi levado à uma unidade de saúde mais próxima. Não houve informações sobre o estado de saúde da vítima.