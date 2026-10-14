PRF intercepta carro na BR-381 com R$ 870 mil e motorista cita "política"

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu R$ 870 mil em um carro na BR-381, em Perdões, no Sul de Minas Gerais, durante a madrugada desta quarta-feira (14/10).

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O motorista foi parado no km 679 da rodovia após a central de comando da PRF-MG pedir a abordagem de uma equipe de policiais naquele trecho da BR-381, segundo informou a instituição em comunicado.

O motorista disse que o dinheiro está relacionado com “política” e seria remunerado para realizar o transporte de Ponta Porã (MS) até um shopping em Belo Horizonte (MG), onde deveria entregar a mala.

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O motorista, apesar de informar que o dinheiro tem relação com negociações políticas, se negou a informar os nomes dos envolvidos porque teme por sua vida, de acordo com a PRF.