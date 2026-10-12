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Motorista em fuga é preso na BR-381 com carro roubado e sem CNH

Carro havia sido roubado mediante arma de fogo há cerca de um mês; motorista tentou fugir dos agentes federais, mas foi detido

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
12/10/2026 19:47

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Fiat Palio havia sido roubado em setembro; automóvel foi recuperado e motorista preso pela PRF
Automóvel foi recuperado e motorista acabou preso pela PRF crédito: PRF/Divulgação

Um motorista de 29 anos foi preso depois de fugir da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-381, altura do km 450, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (12/10).

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De acordo com a PRF, ele não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o carro – um Fiat Palio vermelho – tinha registro de roubo, ocorrido em 17 de setembro. O condutor foi preso e o veículo apreendido.

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Segundo os policiais, eles viram o motorista fazendo uma conversão proibida para acessar a rodovia e deram ordem de parada, mas o homem desobedeceu e fugiu em alta velocidade pelo Bairro Bom Destino.

Ainda de acordo com a PRF, os agentes abordaram o homem e verificaram que o automóvel circulava com placas adulteradas. Em contato com o dono do Palio, os policiais confirmaram que o crime havia sido cometido mediante o uso de arma de fogo.

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A Polícia Civil (PC) ficou responsável pela investigação.

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