Motorista em fuga é preso na BR-381 com carro roubado e sem CNH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um motorista de 29 anos foi preso depois de fugir da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-381, altura do km 450, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (12/10).

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De acordo com a PRF, ele não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o carro – um Fiat Palio vermelho – tinha registro de roubo, ocorrido em 17 de setembro. O condutor foi preso e o veículo apreendido.

Segundo os policiais, eles viram o motorista fazendo uma conversão proibida para acessar a rodovia e deram ordem de parada, mas o homem desobedeceu e fugiu em alta velocidade pelo Bairro Bom Destino.

Ainda de acordo com a PRF, os agentes abordaram o homem e verificaram que o automóvel circulava com placas adulteradas. Em contato com o dono do Palio, os policiais confirmaram que o crime havia sido cometido mediante o uso de arma de fogo.

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A Polícia Civil (PC) ficou responsável pela investigação.