PM fratura fêmur durante perseguição no Anel Rodoviário, em BH

Um policial militar de 32 anos fraturou o fêmur durante uma perseguição a suspeitos de furtar uma motocicleta na noite dessa terça-feira (6/10), no Anel Rodoviário, na altura do Bairro Eymard, Região Nordeste de Belo Horizonte. Outro motociclista, de 31 anos, também ficou ferido.

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Segundo a Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada por volta das 21h, no sentido Vitória.

A perseguição começou depois que uma motocicleta foi furtada em frente a uma academia. Conforme a PM, populares avisaram o militar sobre o crime, e ele iniciou o acompanhamento dos suspeitos.

Durante a perseguição, o policial entrou na contramão do Anel Rodoviário e acabou se envolvendo em uma colisão frontal com outro motociclista.

O militar fraturou o fêmur, enquanto o condutor da outra moto também ficou ferido. Os suspeitos conseguiram fugir em direção ao Bairro São Paulo e não haviam sido localizados.

Helicóptero pousou no Anel

Devido aos ferimentos do policial, o helicóptero Pégasus foi acionado para realizar o resgate e transportá-lo para o Hospital João XXIII.

O Anel Rodoviário chegou a ser interditado por volta das 21h30 para permitir o pouso da aeronave e o atendimento ao militar.

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A perícia da Polícia Civil esteve no local. O caso foi encaminhado à 2ª Delegacia de Plantão Leste.