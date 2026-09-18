Pedido falso de açaí termina em emboscada e perseguição na Grande BH
Entregador de 21 anos foi atraído para endereço de idosos que nada pediram. Alvejado no pescoço, ele tentou fugir de moto enquanto era caçado por atiradores
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Um entregador de 21 anos foi baleado no pescoço e no braço durante uma possível emboscada na noite dessa quinta-feira (17/9) em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O jovem sobreviveu e foi encaminhado consciente para atendimento médico.
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Segundo informações da Polícia Militar (PMMG), a ocorrência foi registrada por volta das 19h55 na Rua Beira-Rio, no Bairro Vila Nossa Senhora da Conceição.
O proprietário de uma loja de açaí, onde a vítima trabalhava, contou aos policiais que o estabelecimento recebeu um pedido feito por uma mulher para ser entregue na Rua Volta Redonda, localizada no Bairro Vila Santa Cruz, também em Sabará.
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O jovem ficou responsável pela entrega e seguiu para o endereço indicado. Conforme as informações levantadas pela PM, ele tocou a campainha, mas ninguém o atendeu.
Nesse momento, dois homens chegaram em uma motocicleta e efetuaram disparos contra o entregador. O jovem ainda conseguiu subir na própria moto e tentou fugir.
Entregador foi perseguido
Os suspeitos perseguiram a vítima até a Rua Beira-Rio, onde o jovem acabou atingido por dois disparos, um no pescoço e outro no braço.
Uma testemunha contou que estava dentro de casa quando ouviu os tiros. Ao abrir a porta para verificar o que havia acontecido, encontrou o entregador caído no chão e viu dois homens fugindo em uma motocicleta.
A vítima foi socorrida consciente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sabará e, posteriormente, transferida para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.
Pedido pode ter sido usado para atrair vítima
Durante as buscas, os policiais foram até o endereço indicado para a entrega do açaí. No imóvel, encontraram um casal de idosos, que afirmou não ter feito qualquer pedido.
Diante das informações levantadas, a Polícia Militar trabalha com a suspeita de que o pedido tenha sido feito para atrair o entregador até o local e possibilitar o ataque.
O jovem afirmou aos militares que não sabe o motivo dos disparos, não possui desavenças e não conseguiu reconhecer os autores.
Conforme a ocorrência, a vítima havia recebido ameaças de uma ex-companheira em 2025. Até o momento, porém, não há informação que relacione essas ameaças ao ataque dessa quinta-feira.
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O celular do entregador foi recolhido durante a ocorrência. A motocicleta e a mochila utilizada para as entregas ficaram sob responsabilidade do proprietário da loja de açaí. O caso será investigado.