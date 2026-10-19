BR-381: morto em acidente era motorista reserva de ônibus que saiu de BH

Uma colisão frontal entre um ônibus de turismo e uma carreta deixou uma pessoa morta e 41 feridas na madrugada desta segunda-feira (19/10) na BR-381, entre Baguari e Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Entre os feridos, cinco estão em estado grave.

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Segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta de 1h40 na altura do km 168, nas proximidades do Restaurante Garapa. O ônibus realizava uma viagem de excursão de Belo Horizonte com destino a Teófilo Otoni.

A vítima que morreu é o segundo motorista do ônibus, que estava na cabine, mas não conduzia o veículo no momento da colisão. Ele ficou preso às ferragens e não resistiu.

O motorista da carreta, que transportava uma carga refrigerada de mangas, também ficou preso às ferragens. Ele foi retirado pelas equipes de resgate e socorrido com vida.

Cinco feridos em estado grave

Segundo as informações atualizadas da ocorrência, 41 pessoas ficaram feridas, sendo cinco em estado grave.

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Governador Valadares. O atendimento mobilizou seis ambulâncias da concessionária Nova 381 e quatro unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Três guarnições do Corpo de Bombeiros também participaram da operação. Os militares realizaram o desencarceramento da vítima fatal depois dos trabalhos da perícia.

As equipes ainda fizeram a limpeza da pista devido aos destroços espalhados e ao vazamento de combustível dos veículos envolvidos.

BR-381 liberada

A rodovia ficou interditada nos dois sentidos durante o atendimento às vítimas e a retirada dos veículos. A pista foi liberada por volta das 8h.

Além dos bombeiros, participaram da ocorrência equipes da concessionária Nova 381, do Samu, da Polícia Civil e da PRF.

As causas da colisão ainda serão investigadas. O Estado de Minas procurou a empresa responsável pelo ônibus, Matheus Turismo, e aguarda retorno.

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A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) também foi procurada para esclarecer se o veículo estava regularizado para realizar a viagem. Até o momento, a reportagem aguarda resposta.