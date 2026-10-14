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TRAGÉDIA

MG: pacientes a caminho de tratamento de saúde morrem em acidente

Van transportava pacientes de Capelinha para atendimento em Diamantina quando colidiu com um caminhão na MGC-367

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
14/10/2026 19:20 - atualizado em 14/10/2026 19:29

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Vítimas estavam em van e eram transportadas para fazer tratamento de saúde em Diamantina
Vítimas estavam em van e eram transportadas para fazer tratamento de saúde em Diamantina crédito: CBMMG

Duas pessoas morreram e outras oito ficaram feridas após a van em que estavam se envolver em um acidente com uma carreta na MGC-367, em Diamantina, na Região Central de Minas Gerais, na manhã desta quarta-feira (14/10).

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A van transportava pacientes do município de Capelinha para tratamento de saúde em Diamantina quando colidiu com um caminhão que trafegava no sentido contrário, informou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

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De acordo com a corporação, uma das vítimas morreu ainda no local do acidente, e a outra, a caminho do hospital, dentro da ambulância do Samu.

As outras oito vítimas foram atendidas e transportadas pelas equipes do Samu e do CBMMG. O motorista do caminhão não ficou ferido.

A Prefeitura de Capelinha publicou uma nota nas redes sociais lamentando as mortes. Segundo o Executivo municipal, as vítimas são Hermínio Alves da Costa e Teodomiro Peçanha de Oliveira.

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“Nesse momento de profunda dor, a administração municipal se solidariza com os familiares e amigos, expressando suas sinceras condolências e desejando força para enfrentar essa perda irreparável”, escreveu a prefeitura.

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