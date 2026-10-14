Duplicação da BR-040 entra em nova fase em Congonhas

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Uma nova etapa das obras de duplicação da BR-040 em Congonhas, na Região Central de Minas, foi iniciada nesta quarta-feira (14/10). Estão sendo feitas intervenções entre os km 602 e 612, do Bairro Pires nas proximidades do Viaduto do Profeta, com previsão de conclusão em agosto de 2027.

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A EPR Via Mineira, concessionária que administra a rodovia, informa que serão investidos no local R$ 74,2 milhões. Estão previstas a separação física dos dois sentidos de tráfego por barreiras, a implantação de acostamentos e vias marginais, além de estruturas destinadas a pedestres e ciclistas.

“A rodovia já não é a mesma. Ela tem melhorado a sua qualidade de movimento, a sinalização vertical e horizontal, tem trazido mais tecnologia, e transformado a experiência do usuário”, afirmou o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Guilherme Theo Sampaio, presente no evento realizado pela EPR para marcar o início da nova etapa da duplicação. Foram apresentadas as soluções de engenharia, o planejamento executivo e os aspectos relacionados à segurança viária, além de tratar sobre a operação da rodovia durante as obras.

A duplicação integra uma nova etapa dos investimentos na BR-040 desde o início da concessão, em 6 de agosto de 2024.

No primeiro ciclo, foram feitas obras de requalificação da infraestrutura e na organização da operação, por meio de melhorias no pavimento, sinalização, nos dispositivos de segurança e no atendimento dos motoristas. Na fase seguinte, as atenções se voltaram para as intervenções no Ponto de Parada e Descanso (PPD) de Carandaí, também na Região Central; no sistema de pesagem em movimento, em Congonhas; as estruturas da Polícia Rodoviária Federal (PRF), também em Carandaí e em Nova Lima, na Grande BH; e as intervenções nos viadutos de Cristiano Otoni e Carandaí.

Nas atuais obras em Congonhas, a implantação da duplicação também vai ocorrer por meio de etapas. Foram feitas a retirada da cobertura vegetal autorizada pelo Ibama, que acompanhou os trabalhos com equipes de monitoramento da fauna, e a limpeza mecanizada, realizada por trabalhadores da concessionária. Barreiras de concreto também foram estocadas para a separação física das pistas. Agora, começaram os trabalhos de terraplanagem, drenagem, implantação de bueiros, contenções e intervenções em pontos com presença de rochas.

Estão sendo feitas intervenções entre os km 602 e 612, do bairro Pires às proximidades do Viaduto do Profeta Jair Amaral/EM/D.A Press. Brasil Neste momento, começaram os trabalhos de terraplanagem, drenagem, implantação de bueiros, contenções e intervenções em pontos com presença de rochas Jair Amaral/EM/D.A Press. Brasil Foram feitas a retirada da cobertura vegetal autorizada pelo Ibama e a limpeza mecanizada - realizada por equipes da concessionária - na área de obras da BR-040 Jair Amaral/EM/D.A Press. Brasil Nova etapa de obras de duplicação da BR-040 em Congonhas, na Região Central de Minas Gerais, foram iniciadas nesta quarta-feira (14/10) Jair Amaral/EM/D.A Press. Brasil O diretor da ANTT, Guilherme Theo Sampaio, elogiou os rumos das obras e destacou alguns pontos das estruturas da nova BR-040 Jair Amaral/EM/D.A Press. Brasil O diretor-executivo da EPR Via Mineira Eric Camargo de Almeida, esses 10 quilômetros em obra integram um programa que prevê 164 quilômetros no total Jair Amaral/EM/D.A Press. Brasil Os trabalhos preveem a separação física dos fluxos de tráfego por barreiras, a implantação de acostamentos e vias marginais, além de estruturas destinadas a pedestres e ciclistas. Jair Amaral/EM/D.A Press. Brasil A duplicação integra uma nova etapa dos investimentos na BR-040 desde o início da concessão. Jair Amaral/EM/D.A Press. Brasil Voltar Próximo

Atualmente, o segmento de 10 quilômetros conta com duas faixas por sentido, sem separação física entre os fluxos opostos e sem acostamentos. O projeto prevê pistas separadas por uma barreira no canteiro central, 3,46 quilômetros de vias marginais, 3,23 quilômetros de ciclovias, passeio para pedestres e uma passarela no km 607, na região do Bairro Campo das Flores. Também estão previstas intervenções nos viadutos Telésphoro Cândido de Rezende e do Profeta.

Segundo o diretor-executivo da EPR Via Mineira, Eric Camargo de Almeida, esses 10 quilômetros em obra integram um programa que prevê 164 quilômetros no total. “Nos próximos cinco anos, teremos uma transformação aqui na BR-040. Entre as pistas norte e sul, que não apresentam divisões na plataforma ou uma separação física, serão feitas obras nos próximos anos para contemplá-las com essas novas estruturas”, promete. “Esses primeiros quilômetros começam justamente na região onde temos o maior gargalo histórico da rodovia, que é a região de Congonhas, um local importantíssimo não só para o estado de Minas Gerais, mas também para o Brasil”, destacou Almeida.

Segundo ele, a nova configuração busca organizar a circulação e oferecer melhores condições de deslocamento aos diferentes usuários da rodovia. "A separação física dos fluxos, os acostamentos e as estruturas destinadas a pedestres e ciclistas integram as soluções de engenharia voltadas à segurança viária e à promoção de uma convivência mais segura no trânsito."

A EPR informa que, além dos efeitos sobre a mobilidade e a segurança viária, a obra deve movimentar a economia regional, com previsão de gerar cerca de 450 empregos diretos e indiretos durante a execução.



Interdições pontuais

A concessionária informa ainda que a maior parte dos serviços desta fase ocorre na faixa de domínio, sem interferência direta nas faixas de rolamento. Algumas atividades em áreas com presença de rocha, no entanto, podem exigir interdições pontuais, destaca a empresa, ressaltando que eventuais alterações no tráfego vão ser comunicadas previamente aos usuários pelos canais oficiais da concessionária.

Paralelamente, a empresa trabalha na fase final dos projetos para antecipar intervenções em outros seis quilômetros da rodovia também em Congonhas. O objetivo é adequar gargalos de tráfego na ponte sobre o Córrego dos Macaquinhos (km 613), na ponte sobre o Rio Maranhão (km 616,5) e no viaduto sobre a rede ferroviária (km 616,8).

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As obras fazem parte do contrato de concessão da BR-040, que prevê investimentos de R$ 8,7 bilhões ao longo de 30 anos – sendo R$ 3,4 bilhões aplicados nos primeiros sete anos. O plano de modernização total da via inclui 164 quilômetros de duplicações, 42 quilômetros de faixas adicionais, 15 quilômetros de vias marginais, 14 quilômetros de ciclovias, oito passarelas e uma área de escape para veículos de carga.



*Estagiário sob supervisão da editora Vera Schmitz