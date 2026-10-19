Operação Renascer Lagoinha combate crime organizado em Uberlândia
Ação conjunta cumpre dezenas de mandados para proteger a comunidade. Foco é combater o tráfico e garantir mais tranquilidade aos moradores
compartilhe
Na manhã desta segunda-feira, 19 de outubro, forças de segurança deflagraram a 2ª fase da Operação Renascer Lagoinha no Triângulo Mineiro. A ação mira uma organização criminosa armada que atua com foco específico no bairro Lagoinha, em Uberlândia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A ofensiva tem como foco desarticular as atividades ilegais do grupo, voltadas a frentes específicas:
Leia Mais
-
MG: Operação contra o tráfico de drogas resulta na prisão de 20 pessoas
-
MG: mais de 60 mandados são cumpridos contra quadrilha de tráfico de drogas
-
Operação que bloqueou R$ 50 milhões do tráfico prende três na Grande BH
-
domínio territorial armado no bairro Lagoinha;
-
prática do tráfico de drogas;
-
operações ilícitas de lavagem de dinheiro.
Mandados judiciais e prisões em flagrante
Agentes das forças de segurança cumpriram ordens judiciais direcionadas a integrantes da referida organização criminosa. A soma de mandados executados totaliza:
-
quinze mandados de prisão preventiva;
-
quinze mandados de busca e apreensão.
Durante os trabalhos da operação, três pessoas foram presas em flagrante por porte de arma e drogas no decorrer das diligências.
Investigação conjunta e atuação das forças de segurança
A realização da 2ª fase decorre de uma apuração aprofundada em Uberlândia. Conforme o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a identificação da organização criminosa armada aconteceu a partir de uma longa e robusta investigação.
As apurações e a execução dos mandados contaram com a união coordenada de diferentes instituições:
-
Ministério Público de Minas Gerais (MPMG);
-
Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco);
-
Polícia Civil;
-
Polícia Militar;
-
Polícia Penal.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Para o MPMG e os órgãos de segurança pública envolvidos, a operação representa uma resposta ao crime organizado. As instituições reforçam a atuação na proteção da sociedade mineira e o compromisso no combate implacável à criminalidade, com ênfase especial no enfrentamento aos crimes de tráfico de drogas e lavagem de capitais.