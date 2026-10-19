Operação Renascer Lagoinha combate crime organizado em Uberlândia

Na manhã desta segunda-feira, 19 de outubro, forças de segurança deflagraram a 2ª fase da Operação Renascer Lagoinha no Triângulo Mineiro. A ação mira uma organização criminosa armada que atua com foco específico no bairro Lagoinha, em Uberlândia.

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A ofensiva tem como foco desarticular as atividades ilegais do grupo, voltadas a frentes específicas:

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domínio territorial armado no bairro Lagoinha;

prática do tráfico de drogas;

operações ilícitas de lavagem de dinheiro.

Mandados judiciais e prisões em flagrante

Agentes das forças de segurança cumpriram ordens judiciais direcionadas a integrantes da referida organização criminosa. A soma de mandados executados totaliza:

quinze mandados de prisão preventiva;

quinze mandados de busca e apreensão.

Durante os trabalhos da operação, três pessoas foram presas em flagrante por porte de arma e drogas no decorrer das diligências.

Investigação conjunta e atuação das forças de segurança

A realização da 2ª fase decorre de uma apuração aprofundada em Uberlândia. Conforme o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a identificação da organização criminosa armada aconteceu a partir de uma longa e robusta investigação.

As apurações e a execução dos mandados contaram com a união coordenada de diferentes instituições:

Ministério Público de Minas Gerais (MPMG);

Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco);

Polícia Civil;

Polícia Militar;

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Para o MPMG e os órgãos de segurança pública envolvidos, a operação representa uma resposta ao crime organizado. As instituições reforçam a atuação na proteção da sociedade mineira e o compromisso no combate implacável à criminalidade, com ênfase especial no enfrentamento aos crimes de tráfico de drogas e lavagem de capitais.