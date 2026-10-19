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TRÁFICO DE DROGAS

Operação Renascer Lagoinha combate crime organizado em Uberlândia

Ação conjunta cumpre dezenas de mandados para proteger a comunidade. Foco é combater o tráfico e garantir mais tranquilidade aos moradores

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Repórter
19/10/2026 00:00 - atualizado em 19/10/2026 09:42

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Operação Renascer Lagoinha combate crime organizado em Uberlândia
Materiais apreendidos em operação policial que desarticula o tráfico de drogas e crime organizado na Lagoinha, em Uberlândia crédito: Divulgação/MPMG

Na manhã desta segunda-feira, 19 de outubro, forças de segurança deflagraram a 2ª fase da Operação Renascer Lagoinha no Triângulo Mineiro. A ação mira uma organização criminosa armada que atua com foco específico no bairro Lagoinha, em Uberlândia.

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A ofensiva tem como foco desarticular as atividades ilegais do grupo, voltadas a frentes específicas:

Leia Mais

  • domínio territorial armado no bairro Lagoinha;

  • prática do tráfico de drogas;

  • operações ilícitas de lavagem de dinheiro.

Mandados judiciais e prisões em flagrante

Agentes das forças de segurança cumpriram ordens judiciais direcionadas a integrantes da referida organização criminosa. A soma de mandados executados totaliza:

  • quinze mandados de prisão preventiva;

  • quinze mandados de busca e apreensão.

Durante os trabalhos da operação, três pessoas foram presas em flagrante por porte de arma e drogas no decorrer das diligências.

Investigação conjunta e atuação das forças de segurança

A realização da 2ª fase decorre de uma apuração aprofundada em Uberlândia. Conforme o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a identificação da organização criminosa armada aconteceu a partir de uma longa e robusta investigação.

As apurações e a execução dos mandados contaram com a união coordenada de diferentes instituições:

Para o MPMG e os órgãos de segurança pública envolvidos, a operação representa uma resposta ao crime organizado. As instituições reforçam a atuação na proteção da sociedade mineira e o compromisso no combate implacável à criminalidade, com ênfase especial no enfrentamento aos crimes de tráfico de drogas e lavagem de capitais.

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