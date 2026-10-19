Chuva em BH? Veja como fica o tempo nesta segunda-feira (19/10)
Inmet prevê tempo firme e máxima de 31°C; oito regiões da capital já ultrapassaram a média de chuva de outubro
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Belo Horizonte não terá chuva nesta segunda-feira (19/10). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de tempo firme durante todo o dia, sem expectativa de precipitações na capital mineira.
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Os termômetros devem variar entre 17°C e 31°C. Já a umidade relativa mínima do ar pode ficar em torno de 30%.
Apesar da previsão de tempo firme, BH já registrou volumes expressivos de chuva neste mês. Em oito regiões da capital, o acumulado ultrapassou a média climatológica de outubro, que é de 110,1 milímetros.
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Centro-Sul já registrou quase o dobro da chuva esperada para outubro
De acordo com dados da Defesa Civil de Belo Horizonte, atualizados até as 8h desse sábado (17/10), a Região Centro-Sul lidera o acumulado de chuva na capital, com 206,2 mm, o equivalente a 187,3% da média climatológica mensal.
Na sequência aparecem a Noroeste, com 172,6 mm (156,8%), e a Oeste, com 170,8 mm (155,1%).
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Das dez áreas monitoradas, apenas a Norte e Venda Nova ainda não haviam alcançado a média de chuva esperada para todo o mês.
Confira os acumulados de outubro
- Barreiro: 151,7 mm (137,8%)
- Centro-Sul: 206,2 mm (187,3%)
- Hipercentro: 123,4 mm (112,1%)
- Leste: 115,4 mm (104,8%)
- Nordeste: 127,8 mm (116,1%)
- Noroeste: 172,6 mm (156,8%)
- Norte: 80,6 mm (73,2%)
- Oeste: 170,8 mm (155,1%)
- Pampulha: 114,8 mm (104,3%)
- Venda Nova: 72,8 mm (66,1%)