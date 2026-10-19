Assine
overlay
Início Gerais
TEMPO

Chuva forte e ventos de 60 km/h colocam 114 cidades mineiras em alerta

Segundo o Inmet, o alerta meteorológico é válido até terça-feira (20) para municípios do Norte, Noroeste, Vale do Mucuri e do Vale do Jequitinhonha

Publicidade
Carregando...
Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
19/10/2026 12:27

compartilhe

×
Inmet emite alerta de chuvas intensas e ventania para 114 cidades de Minas até terça (20)
Inmet emite alerta de chuvas intensas e ventania para 114 cidades de Minas até terça (20) crédito: Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil

Com previsão de chuva intensa e ventania, 114 cidades de Minas estão em alerta até o fim desta terça-feira (20/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Até as 23h59, são esperados volumes de chuva de até 50 milímetros por dia, acompanhados de rajadas de vento que podem alcançar 60 km/h.

Leia Mais

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o alerta é valido para cidades do Norte, Noroeste, Vale do Mucuri e do Vale do Jequitinhonha.

Apesar das condições previstas, o Inmet considera baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Orientações de segurança

Durante as tempestades, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas. Também é importante evitar estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra orientação é não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período de instabilidade.

Em situações de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil, pelo 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Cidades sob alerta

  • Águas Formosas
  • Águas Vermelhas
  • Almenara
  • Araçuaí
  • Ataléia
  • Bandeira
  • Berilo
  • Berizal
  • Bertópolis
  • Bonito de Minas
  • Botumirim
  • Cachoeira de Pajeú
  • Capitão Enéas
  • Caraí
  • Carlos Chagas
  • Catuji
  • Catuti
  • Chapada do Norte
  • Chapada Gaúcha
  • Comercinho
  • Cônego Marinho
  • Coronel Murta
  • Crisólita
  • Cristália
  • Curral de Dentro
  • Divisa Alegre
  • Divisópolis
  • Espinosa
  • Felisburgo
  • Formoso
  • Francisco Badaró
  • Francisco Sá
  • Frei Gaspar
  • Fronteira dos Vales
  • Fruta de Leite
  • Gameleiras
  • Grão Mogol
  • Ibiracatu
  • Indaiabira
  • Itacarambi
  • Itaipé
  • Itaobim
  • Itinga
  • Jacinto
  • Jaíba
  • Janaúba
  • Januária
  • Japonvar
  • Jenipapo de Minas
  • Jequitinhonha
  • Joaíma
  • Jordânia
  • José Gonçalves de Minas
  • Josenópolis
  • Juvenília
  • Ladainha
  • Lontra
  • Machacalis
  • Mamonas
  • Manga
  • Mata Verde
  • Matias Cardoso
  • Mato Verde
  • Medina
  • Mirabela
  • Miravânia
  • Montalvânia
  • Monte Azul
  • Monte Formoso
  • Montes Claros
  • Montezuma
  • Nanuque
  • Ninheira
  • Nova Porteirinha
  • Novo Cruzeiro
  • Novo Oriente de Minas
  • Novorizonte
  • Ouro Verde de Minas
  • Padre Carvalho
  • Padre Paraíso
  • Pai Pedro
  • Palmópolis
  • Patis
  • Pavão
  • Pedra Azul
  • Pedras de Maria da Cruz
  • Ponto dos Volantes
  • Porteirinha
  • Poté
  • Riacho dos Machados
  • Rio do Prado
  • Rio Pardo de Minas
  • Rubelita
  • Rubim
  • Salinas
  • Salto da Divisa
  • Santa Cruz de Salinas
  • Santa Helena de Minas
  • Santa Maria do Salto
  • Santo Antônio do Jacinto
  • Santo Antônio do Retiro
  • São Francisco
  • São João da Ponte
  • São João das Missões
  • São João do Paraíso
  • Serra dos Aimorés
  • Serranópolis de Minas
  • Taiobeiras
  • Teófilo Otoni
  • Umburatiba
  • Vargem Grande do Rio Pardo
  • Varzelândia
  • Verdelândia
  • Virgem da Lapa

*Estagiária sob supervisão

Tópicos relacionados:

alerta chuva inmet noroeste-de-minas norte-de-minas vale-do-jequitinhonha vale-do-mucuri

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay