Chuva forte e ventos de 60 km/h colocam 114 cidades mineiras em alerta
Segundo o Inmet, o alerta meteorológico é válido até terça-feira (20) para municípios do Norte, Noroeste, Vale do Mucuri e do Vale do Jequitinhonha
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Com previsão de chuva intensa e ventania, 114 cidades de Minas estão em alerta até o fim desta terça-feira (20/10).
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Até as 23h59, são esperados volumes de chuva de até 50 milímetros por dia, acompanhados de rajadas de vento que podem alcançar 60 km/h.
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Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o alerta é valido para cidades do Norte, Noroeste, Vale do Mucuri e do Vale do Jequitinhonha.
Apesar das condições previstas, o Inmet considera baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Orientações de segurança
Durante as tempestades, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas. Também é importante evitar estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda.
Outra orientação é não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período de instabilidade.
Em situações de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil, pelo 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.
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Cidades sob alerta
- Águas Formosas
- Águas Vermelhas
- Almenara
- Araçuaí
- Ataléia
- Bandeira
- Berilo
- Berizal
- Bertópolis
- Bonito de Minas
- Botumirim
- Cachoeira de Pajeú
- Capitão Enéas
- Caraí
- Carlos Chagas
- Catuji
- Catuti
- Chapada do Norte
- Chapada Gaúcha
- Comercinho
- Cônego Marinho
- Coronel Murta
- Crisólita
- Cristália
- Curral de Dentro
- Divisa Alegre
- Divisópolis
- Espinosa
- Felisburgo
- Formoso
- Francisco Badaró
- Francisco Sá
- Frei Gaspar
- Fronteira dos Vales
- Fruta de Leite
- Gameleiras
- Grão Mogol
- Ibiracatu
- Indaiabira
- Itacarambi
- Itaipé
- Itaobim
- Itinga
- Jacinto
- Jaíba
- Janaúba
- Januária
- Japonvar
- Jenipapo de Minas
- Jequitinhonha
- Joaíma
- Jordânia
- José Gonçalves de Minas
- Josenópolis
- Juvenília
- Ladainha
- Lontra
- Machacalis
- Mamonas
- Manga
- Mata Verde
- Matias Cardoso
- Mato Verde
- Medina
- Mirabela
- Miravânia
- Montalvânia
- Monte Azul
- Monte Formoso
- Montes Claros
- Montezuma
- Nanuque
- Ninheira
- Nova Porteirinha
- Novo Cruzeiro
- Novo Oriente de Minas
- Novorizonte
- Ouro Verde de Minas
- Padre Carvalho
- Padre Paraíso
- Pai Pedro
- Palmópolis
- Patis
- Pavão
- Pedra Azul
- Pedras de Maria da Cruz
- Ponto dos Volantes
- Porteirinha
- Poté
- Riacho dos Machados
- Rio do Prado
- Rio Pardo de Minas
- Rubelita
- Rubim
- Salinas
- Salto da Divisa
- Santa Cruz de Salinas
- Santa Helena de Minas
- Santa Maria do Salto
- Santo Antônio do Jacinto
- Santo Antônio do Retiro
- São Francisco
- São João da Ponte
- São João das Missões
- São João do Paraíso
- Serra dos Aimorés
- Serranópolis de Minas
- Taiobeiras
- Teófilo Otoni
- Umburatiba
- Vargem Grande do Rio Pardo
- Varzelândia
- Verdelândia
- Virgem da Lapa
*Estagiária sob supervisão