Chuva forte e ventos de 60 km/h colocam 114 cidades mineiras em alerta

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Com previsão de chuva intensa e ventania, 114 cidades de Minas estão em alerta até o fim desta terça-feira (20/10).

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Até as 23h59, são esperados volumes de chuva de até 50 milímetros por dia, acompanhados de rajadas de vento que podem alcançar 60 km/h.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o alerta é valido para cidades do Norte, Noroeste, Vale do Mucuri e do Vale do Jequitinhonha.

Apesar das condições previstas, o Inmet considera baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Orientações de segurança

Durante as tempestades, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas. Também é importante evitar estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra orientação é não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período de instabilidade.

Em situações de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil, pelo 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

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Cidades sob alerta

Águas Formosas

Águas Vermelhas

Almenara

Araçuaí

Ataléia

Bandeira

Berilo

Berizal

Bertópolis

Bonito de Minas

Botumirim

Cachoeira de Pajeú

Capitão Enéas

Caraí

Carlos Chagas

Catuji

Catuti

Chapada do Norte

Chapada Gaúcha

Comercinho

Cônego Marinho

Coronel Murta

Crisólita

Cristália

Curral de Dentro

Divisa Alegre

Divisópolis

Espinosa

Felisburgo

Formoso

Francisco Badaró

Francisco Sá

Frei Gaspar

Fronteira dos Vales

Fruta de Leite

Gameleiras

Grão Mogol

Ibiracatu

Indaiabira

Itacarambi

Itaipé

Itaobim

Itinga

Jacinto

Jaíba

Janaúba

Januária

Japonvar

Jenipapo de Minas

Jequitinhonha

Joaíma

Jordânia

José Gonçalves de Minas

Josenópolis

Juvenília

Ladainha

Lontra

Machacalis

Mamonas

Manga

Mata Verde

Matias Cardoso

Mato Verde

Medina

Mirabela

Miravânia

Montalvânia

Monte Azul

Monte Formoso

Montes Claros

Montezuma

Nanuque

Ninheira

Nova Porteirinha

Novo Cruzeiro

Novo Oriente de Minas

Novorizonte

Ouro Verde de Minas

Padre Carvalho

Padre Paraíso

Pai Pedro

Palmópolis

Patis

Pavão

Pedra Azul

Pedras de Maria da Cruz

Ponto dos Volantes

Porteirinha

Poté

Riacho dos Machados

Rio do Prado

Rio Pardo de Minas

Rubelita

Rubim

Salinas

Salto da Divisa

Santa Cruz de Salinas

Santa Helena de Minas

Santa Maria do Salto

Santo Antônio do Jacinto

Santo Antônio do Retiro

São Francisco

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Paraíso

Serra dos Aimorés

Serranópolis de Minas

Taiobeiras

Teófilo Otoni

Umburatiba

Vargem Grande do Rio Pardo

Varzelândia

Verdelândia

Virgem da Lapa

*Estagiária sob supervisão