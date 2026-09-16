Gelo toma ruas após tempestade assustar moradores em MG; veja vídeo

Imagens que circulam nas redes sociais mostram os estragos provocados por uma forte chuva de granizo que atingiu Sacramento, no Alto Paranaíba, na tarde dessa terça-feira (15/9). Ruas e calçadas ficaram tomadas por pedras de gelo.

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Nas gravações, é possível observar uma grande quantidade de granizo acumulada em diferentes pontos da cidade. O temporal também derrubou árvores de grande porte. Um telhado metálico foi arrancado durante a tempestade e caiu sobre uma avenida.

A prefeitura informou que as ruas Jeferson Antônio Ramos e Américo Cardoso, além das avenidas Visconde do Rio Branco e Major Ataliba José da Cunha, precisaram ser interditadas.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Sacramento informou que, devido às fortes chuvas, os meios convencionais de comunicação ficaram fora do ar.

Prefeitura faz alerta à população

Diante dos estragos, a prefeitura orientou os moradores a redobrarem os cuidados durante períodos de chuva intensa. A recomendação é evitar sair de casa sem necessidade e não atravessar ruas alagadas ou locais com correnteza.

O município também orienta a população a manter distância de fios elétricos caídos, árvores, postes e estruturas que apresentem risco de queda. Caso a água entre em uma residência, a energia deve ser desligada somente se houver condições seguras para isso.

A recomendação é ainda impedir que crianças brinquem em áreas alagadas.

Previsão para esta quarta-feira

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Sacramento ainda pode registrar chuva isolada ao longo desta quarta-feira (16/9).

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A temperatura deve variar entre 16°C e 33°C.