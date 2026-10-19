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CENTRO-OESTE DE MINAS

MG: idoso de 77 anos é resgatado de queda de 10 metros

Homem havia saído de casa durante a madrugada e foi encontrado em área de mata em estado de desorientação

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SM
Sofia Maia
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
19/10/2026 14:19

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O idoso foi encontrado caído em um local de difícil acesso, em estado de desorientação associado a um distúrbio psiquiátrico
Idoso foi encontrado caído em um local de difícil acesso no Bairro Progresso, em Santo Antônio do Amparo, no Centro-Oeste de Minas Gerais crédito: CBMMG/Divulgação

Um idoso de 77 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG) após cair em uma voçoroca de aproximadamente 10 metros de profundidade, na madrugada desta segunda-feira (19/10), no Bairro Progresso, em Santo Antônio do Amparo, no Centro-Oeste de Minas Gerais.

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O homem havia saído de casa e entrado em uma área de mata próxima à residência. Os bombeiros foram acionados por volta das 2h e iniciaram as buscas com o apoio da Polícia Militar (PMMG).

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O idoso foi encontrado caído em um local de difícil acesso, em estado de desorientação associado a um distúrbio psiquiátrico.

Apesar de ter ficado exposto ao frio e ao sereno durante a noite, ele apresentava boas condições clínicas e não tinha sinais de fraturas, conforme a avaliação dos militares.

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Depois de ser retirado da voçoroca em segurança, o homem foi levado a um local seguro, onde recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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