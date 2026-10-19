MG: idoso de 77 anos é resgatado de queda de 10 metros

Um idoso de 77 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG) após cair em uma voçoroca de aproximadamente 10 metros de profundidade, na madrugada desta segunda-feira (19/10), no Bairro Progresso, em Santo Antônio do Amparo, no Centro-Oeste de Minas Gerais.



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O homem havia saído de casa e entrado em uma área de mata próxima à residência. Os bombeiros foram acionados por volta das 2h e iniciaram as buscas com o apoio da Polícia Militar (PMMG).

O idoso foi encontrado caído em um local de difícil acesso, em estado de desorientação associado a um distúrbio psiquiátrico.

Apesar de ter ficado exposto ao frio e ao sereno durante a noite, ele apresentava boas condições clínicas e não tinha sinais de fraturas, conforme a avaliação dos militares.

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Depois de ser retirado da voçoroca em segurança, o homem foi levado a um local seguro, onde recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).