Grande BH: carreta tomba na BR-040 e provoca 5 km de congestionamento
Acidente em Contagem, próximo à Ceasa, interdita o acostamento e duas faixas da pista sentido Brasília. Trânsito é desviado pela via marginal
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Uma carreta tombou na BR-040, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e provoca cerca de 5 km de congestionamento nesta segunda-feira (19/10). O acidente aconteceu próximo à Ceasa, na altura do km 522, no sentido Brasília, e alterou o fluxo de veículos no trecho.
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Segundo a Via Cristais, concessionária responsável pelo trecho da rodovia, o acostamento e duas faixas da rodovia estão interditados. Com o bloqueio, os motoristas estão sendo direcionados pela via marginal.
Equipes da concessionária atuam no atendimento aos envolvidos e na segurança viária. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do tombamento nem sobre possíveis vítimas.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada e está a caminho.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice