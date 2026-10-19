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ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Grande BH: carreta tomba na BR-040 e provoca 5 km de congestionamento

Acidente em Contagem, próximo à Ceasa, interdita o acostamento e duas faixas da pista sentido Brasília. Trânsito é desviado pela via marginal

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
19/10/2026 12:03

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Na foto, rodovia BR 040, próximo ao Ceasa | ilustrativa
Na foto, rodovia BR 040, próximo ao Ceasa | ilustrativa crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press

Uma carreta tombou na BR-040, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e provoca cerca de 5 km de congestionamento nesta segunda-feira (19/10). O acidente aconteceu próximo à Ceasa, na altura do km 522, no sentido Brasília, e alterou o fluxo de veículos no trecho.

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Segundo a Via Cristais, concessionária responsável pelo trecho da rodovia, o acostamento e duas faixas da rodovia estão interditados. Com o bloqueio, os motoristas estão sendo direcionados pela via marginal.

Equipes da concessionária atuam no atendimento aos envolvidos e na segurança viária. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do tombamento nem sobre possíveis vítimas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada e está a caminho.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

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