Tragédia na BR-381 reforça alertas sobre trechos críticos na rodovia

Uma colisão frontal entre um ônibus de turismo e uma carreta na BR-381 resultou na morte do motorista reserva do coletivo e mobilizou equipes de resgate no interior mineiro.

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O veículo de passageiros havia saído de Nova Serrana, no Centro-Oeste mineiro, com destino a Teófilo Otoni quando o choque violento interrompeu a viagem, provocando bloqueios na rodovia e reacendendo debates sobre a segurança viária no estado.

O que aconteceu no acidente na BR-381 em Minas Gerais

A batida frontal entre a carreta e o ônibus de turismo ocorreu por volta de 1h40, na altura do km 168 da BR-381, próximo a Baguari, distrito de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. O impacto provocou a morte imediata do motorista reserva, que descansava na cabine no momento da colisão.

Além da vítima que morreu, 41 pessoas ficaram feridas, sendo cinco em estado grave. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta, que transportava uma carga refrigerada de mangas no sentido Belo Horizonte, invadiu a pista contrária e atingiu frontalmente o ônibus.

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O impacto frontal danificou severamente a cabine do ônibus, atingindo em cheio o espaço reservado para o condutor suplente. Equipes da PRF, do SAMU e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais compareceram ao trecho para isolar a área, socorrer feridos, incluindo casos graves, e remover os destroços espalhados pelo asfalto.

Testemunhas relataram que o tráfego ficou congestionado por quilômetros até a conclusão dos trabalhos periciais e a liberação das faixas. Passageiros que precisaram de atendimento foram encaminhados a unidades hospitalares da região, enquanto outros foram realocados para seguir o itinerário planejado após o atendimento preliminar.

Quais são os fatores de risco nos trechos mais perigosos da rodovia

Conhecida historicamente pelos índices elevados de acidentes, a BR-381 apresenta trechos sinuosos que desafiam condutores diariamente. As características topográficas de Minas Gerais somadas ao grande fluxo de veículos pesados tornam a condução bastante complexa em vários pontos:

Curvas fechadas com visibilidade reduzida e topografia montanhosa ao longo do trajeto

Intenso tráfego misto com caminhões de carga pesada e ônibus interestaduais

Pistas simples sem separação física em trechos ainda desprovidos de duplicação

Dificuldade de frenagem em condições climáticas adversas, especialmente com neblina ou pista molhada

Escassez de áreas de escape e acostamentos reduzidos em pontos críticos

Como funciona o trabalho dos motoristas em viagens longas

Em trajetos interestaduais extensos, as empresas operam com escala de revezamento para garantir o descanso obrigatório da tripulação. O segundo condutor viaja em cabines internas próprias, situadas na parte inferior ou frontal dos veículos, para cumprir pausas programadas sem necessidade de paradas longas na estrada.

Essa posição estrutural, contudo, torna o profissional altamente vulnerável quando ocorrem impactos diretos contra veículos de carga. Batidas frontais concentram a força da colisão exatamente no ponto de apoio do motorista e da cabine auxiliar, o que amplia a gravidade das lesões em acidentes dessa proporção.

Quais cuidados os motoristas devem adotar em viagens noturnas

O deslocamento durante a noite e nas primeiras horas da manhã exige atenção redobrada dos condutores, momento em que a sonolência e a visibilidade prejudicada costumam elevar o perigo na malha viária:

Reduzir a velocidade ao transitar por curvas cegas e descidas íngremes

Manter distância segura de carretas e veículos com cargas superdimensionadas

Evitar ultrapassagens em segmentos contínuos ou sem sinalização clara

Parar imediatamente em postos de apoio diante do primeiro sinal de fadiga visual Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O episódio mobilizou socorristas por aproximadamente seis horas e meia, com a rodovia sendo liberada totalmente por volta das 8h após o recolhimento dos veículos e a limpeza do óleo na pista. A PRF finalizou o boletim circunstanciado com a apuração da dinâmica e a velocidade dos veículos envolvidos no momento da batida.