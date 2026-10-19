Grande BH: jovem com dez passagens por tráfico morre em confronto com a PM

Um jovem de 21 anos, com dez registros policiais relacionados ao tráfico de drogas entre 2020 e 2025, morreu durante um confronto com a Polícia Militar (PM) em Sarzedo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada na Avenida Israel Pinheiro, no Bairro Brasília.

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Segundo a PM, militares do Tático Móvel realizavam uma operação na região para verificar uma denúncia de tráfico de drogas. De acordo com a corporação, o local é conhecido pela atuação do grupo criminoso AR 118, apontado como ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Os policiais montaram um cerco por uma área de mata para chegar a uma residência mencionada na denúncia. Durante a aproximação, um suspeito percebeu a presença da viatura e fugiu pela vegetação, onde já estava outro homem.

Ainda conforme a versão policial, os militares localizaram os dois suspeitos e ordenaram que largassem as armas. A ordem não teria sido obedecida e houve troca de tiros.

Um dos homens conseguiu fugir. O outro, que, segundo a PM, portava uma pistola semiautomática, foi atingido no tórax, no braço e na perna.

O jovem foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sarzedo, mas morreu no local.

Durante a ocorrência, os militares apreenderam oito munições de calibre 9 mm, quatro barras de maconha e uma grande quantidade de materiais utilizados para embalar drogas.

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Até o encerramento do registro policial, o segundo suspeito não havia sido localizado. As buscas continuam.