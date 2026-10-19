PRF prende 6 suspeitos e recupera caminhão clonado com bebidas na BR-262
Ação feita em fiscalização de rotina nesta segunda-feira (19/10) apreendeu 86 garrafas de bebidas alcoólicas ilegais em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte
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Em uma ação de fiscalização na manhã desta segunda-feira (19/10), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu seis homens e interceptou um caminhão furtado que transportava 86 garrafas ilegais de bebidas alcoólicas de alto valor. A abordagem ocorreu no quilômetro 355 da BR-262, em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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Abordagem e carga recuperada
Durante uma blitz de rotina, os agentes da PRF pararam um caminhão VW/Delivery, de cor branca, conduzido por um homem de 38 anos. No baú do veículo, os policiais encontraram dezenas de caixas de bebidas de marcas famosas sem comprovação de origem legal.
Entre o material apreendido estavam:
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60 garrafas de Ballantine's Finest
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3 garrafas de Ballantine's Sunshine
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1 garrafa de Chivas Regal
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6 garrafas de Old Parr
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3 garrafas de Buchanan's
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1 garrafa de Absolut
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12 garrafas de Gin Gordon's
Escolta armada e arrombamento
A equipe policial recebeu informações de que o caminhão trafegava escoltado por um automóvel de passeio, um VW/Tera de cor prata.
Os policiais agiram rapidamente e conseguiram abordar o veículo suspeito, no qual estavam cinco ocupantes com idades entre 29 e 37 anos. Durante a vistoria no carro, foram encontradas ferramentas utilizadas para arrombamento e violação de baús de veículos de carga.
Veículo clonado
Após verificar os elementos de identificação do caminhão VW/Delivery, os agentes constataram que as placas pertenciam a outro veículo similar. Tratava-se de um caminhão clonado, que possuía queixa de furto registrada em Belo Horizonte no início deste mês.
Com a constatação dos oficiais, os seis envolvidos foram presos no local. Toda a carga de bebidas, as ferramentas apreendidas, o veículo de passeio e o caminhão recuperado foram encaminhados à Delegacia Especializada de Investigação a Furto e Roubo de Cargas (PCMG), onde os suspeitos e os materiais ficaram à disposição da Justiça para as providências legais cabíveis.
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* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro