PRF prende 6 suspeitos e recupera caminhão clonado com bebidas na BR-262

Em uma ação de fiscalização na manhã desta segunda-feira (19/10), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu seis homens e interceptou um caminhão furtado que transportava 86 garrafas ilegais de bebidas alcoólicas de alto valor. A abordagem ocorreu no quilômetro 355 da BR-262, em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Abordagem e carga recuperada

Durante uma blitz de rotina, os agentes da PRF pararam um caminhão VW/Delivery, de cor branca, conduzido por um homem de 38 anos. No baú do veículo, os policiais encontraram dezenas de caixas de bebidas de marcas famosas sem comprovação de origem legal.

Entre o material apreendido estavam:

60 garrafas de Ballantine's Finest

3 garrafas de Ballantine's Sunshine

1 garrafa de Chivas Regal

6 garrafas de Old Parr

3 garrafas de Buchanan's

1 garrafa de Absolut

12 garrafas de Gin Gordon's

Escolta armada e arrombamento

A equipe policial recebeu informações de que o caminhão trafegava escoltado por um automóvel de passeio, um VW/Tera de cor prata.

Os policiais agiram rapidamente e conseguiram abordar o veículo suspeito, no qual estavam cinco ocupantes com idades entre 29 e 37 anos. Durante a vistoria no carro, foram encontradas ferramentas utilizadas para arrombamento e violação de baús de veículos de carga.

Veículo clonado

Após verificar os elementos de identificação do caminhão VW/Delivery, os agentes constataram que as placas pertenciam a outro veículo similar. Tratava-se de um caminhão clonado, que possuía queixa de furto registrada em Belo Horizonte no início deste mês.

Com a constatação dos oficiais, os seis envolvidos foram presos no local. Toda a carga de bebidas, as ferramentas apreendidas, o veículo de passeio e o caminhão recuperado foram encaminhados à Delegacia Especializada de Investigação a Furto e Roubo de Cargas (PCMG), onde os suspeitos e os materiais ficaram à disposição da Justiça para as providências legais cabíveis.

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* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro