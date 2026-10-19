PC quer medida protetiva para mulher agredida com barra de ferro por marido

Um pedido de medida protetiva para uma mulher de 62 anos agredida com uma barra de ferro pelo companheiro, de 63, foi formalizada pela Polícia Civil (PCMG) nesta segunda-feira (19/10). O caso aconteceu no Bairro Bom Jesus, na Região Noroeste de Belo Horizonte. O homem teve a prisão em flagrante ratificada pelo crime de tentativa de feminicídio e foi encaminhado ao sistema prisional.

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A corporação também representou pela conversão da prisão em preventiva, que depende de decisão judicial. A vítima afirma que sofreu violência doméstica durante cerca de 40 anos de relacionamento e teme pela própria vida caso o suspeito seja colocado em liberdade.

A agressão ocorreu na tarde de domingo (18/10), na residência do casal, na Rua Teresina. Segundo o relato da mulher, a discussão começou depois que ela pediu ao companheiro que diminuísse o volume do som. De acordo com a vítima, ele estava consumindo bebida alcoólica e, após o desentendimento, passou a xingá-la e ameaçá-la de morte antes de atacá-la com uma barra de metal.

A vítima sofreu ferimentos na cabeça e na perna e precisou ser encaminhada a um hospital.

Durante as agressões, a mulher tentou escapar e gritou por socorro. Os pedidos de ajuda chamaram a atenção de vizinhos e de um homem que passava pelo local. Com a ajuda de outras pessoas, ela conseguiu retirar a barra de ferro das mãos do companheiro e afastar o objeto, interrompendo o ataque.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu o suspeito em flagrante. Conforme o registro da ocorrência, ele admitiu ter agredido a companheira. O filho do casal também teria presenciado a violência e informado que imagens de câmeras registraram o episódio.

Investigação por tentativa de feminicídio

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi ouvido nesta segunda-feira na Delegacia de Plantão Especializada em Atendimento à Mulher, em Belo Horizonte. Após os procedimentos de polícia judiciária, a prisão em flagrante foi ratificada pelo crime de tentativa de feminicídio, e o homem foi encaminhado ao sistema prisional.

Além de formalizar o pedido de medida protetiva em favor da vítima, a corporação representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A investigação prossegue na Delegacia Especializada em Atendimento à Pessoa com Deficiência e ao Idoso.

A medida protetiva é um instrumento previsto na Lei Maria da Penha para prevenir novas situações de violência doméstica e familiar contra a mulher. Entre as medidas que podem ser determinadas pela Justiça estão o afastamento do agressor do lar, a proibição de aproximação e a restrição de contato com a vítima. As condições específicas dependem da avaliação do caso e da decisão judicial.

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Mulheres em situação de violência ou pessoas que presenciem agressões podem acionar a Polícia Militar pelo telefone 190 em situações de emergência. O Ligue 180 funciona gratuitamente, 24 horas por dia, para receber denúncias, orientar vítimas e informar sobre os serviços de atendimento e proteção disponíveis.