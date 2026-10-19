PC quer medida protetiva para mulher agredida com barra de ferro por marido
Suspeito, de 63 anos, teve prisão em flagrante por tentativa de feminicídio ratificada; investigação continua na Polícia Civil
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Um pedido de medida protetiva para uma mulher de 62 anos agredida com uma barra de ferro pelo companheiro, de 63, foi formalizada pela Polícia Civil (PCMG) nesta segunda-feira (19/10). O caso aconteceu no Bairro Bom Jesus, na Região Noroeste de Belo Horizonte. O homem teve a prisão em flagrante ratificada pelo crime de tentativa de feminicídio e foi encaminhado ao sistema prisional.
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A corporação também representou pela conversão da prisão em preventiva, que depende de decisão judicial. A vítima afirma que sofreu violência doméstica durante cerca de 40 anos de relacionamento e teme pela própria vida caso o suspeito seja colocado em liberdade.
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A agressão ocorreu na tarde de domingo (18/10), na residência do casal, na Rua Teresina. Segundo o relato da mulher, a discussão começou depois que ela pediu ao companheiro que diminuísse o volume do som. De acordo com a vítima, ele estava consumindo bebida alcoólica e, após o desentendimento, passou a xingá-la e ameaçá-la de morte antes de atacá-la com uma barra de metal.
A vítima sofreu ferimentos na cabeça e na perna e precisou ser encaminhada a um hospital.
Durante as agressões, a mulher tentou escapar e gritou por socorro. Os pedidos de ajuda chamaram a atenção de vizinhos e de um homem que passava pelo local. Com a ajuda de outras pessoas, ela conseguiu retirar a barra de ferro das mãos do companheiro e afastar o objeto, interrompendo o ataque.
A Polícia Militar foi acionada e prendeu o suspeito em flagrante. Conforme o registro da ocorrência, ele admitiu ter agredido a companheira. O filho do casal também teria presenciado a violência e informado que imagens de câmeras registraram o episódio.
Investigação por tentativa de feminicídio
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi ouvido nesta segunda-feira na Delegacia de Plantão Especializada em Atendimento à Mulher, em Belo Horizonte. Após os procedimentos de polícia judiciária, a prisão em flagrante foi ratificada pelo crime de tentativa de feminicídio, e o homem foi encaminhado ao sistema prisional.
Além de formalizar o pedido de medida protetiva em favor da vítima, a corporação representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A investigação prossegue na Delegacia Especializada em Atendimento à Pessoa com Deficiência e ao Idoso.
A medida protetiva é um instrumento previsto na Lei Maria da Penha para prevenir novas situações de violência doméstica e familiar contra a mulher. Entre as medidas que podem ser determinadas pela Justiça estão o afastamento do agressor do lar, a proibição de aproximação e a restrição de contato com a vítima. As condições específicas dependem da avaliação do caso e da decisão judicial.
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Mulheres em situação de violência ou pessoas que presenciem agressões podem acionar a Polícia Militar pelo telefone 190 em situações de emergência. O Ligue 180 funciona gratuitamente, 24 horas por dia, para receber denúncias, orientar vítimas e informar sobre os serviços de atendimento e proteção disponíveis.