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FEMINICÍDIO

Mulher é morta a tiros pelo companheiro, sargento da PM, em academia de Lajinha (MG); militar também morre

Caso em Lajinha mobiliza autoridades após disparos contra vítima no Centro da cidade; saiba como denunciar e buscar canais de apoio à mulher

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
15/10/2026 08:34

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Mulher é morta a tiros pelo companheiro, sargento da PM, em academia de Lajinha (MG); militar também morre
Karla Alessandra Domingos e Luciano Vieira Tavares Pereira, casal envolvido em feminicídio em MG crédito: Reprodução / Redes Sociais

O sargento da reserva da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) Luciano Vieira Tavares Pereira matou a tiros a companheira, Karla Alessandra Domingos, de 49 anos, no início da tarde desta quarta-feira (14). O crime aconteceu dentro de uma academia no Centro de Lajinha, na Zona da Mata mineira.

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Conforme informações preliminares sobre a ocorrência, o militar da reserva entrou no estabelecimento onde a companheira estava no Centro da cidade. No interior do espaço, o sargento realizou seis disparos contra Karla Alessandra Domingos.

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A vítima de 49 anos foi atingida por seis disparos no Centro de Lajinha e morreu no local. Logo após o ataque, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu à academia e constatou oficialmente o óbito da mulher.

Atendimento médico e morte do sargento da reserva

Luciano Vieira Tavares Pereira também se feriu com um disparo durante a ação registrada na academia. O sargento da reserva seguiu levado em estado crítico ao hospital de Lajinha para receber os primeiros cuidados médicos de urgência.

Depois de estabilizado no hospital de Lajinha, o militar seguiu transferido para o Hospital César Leite, localizado em Manhuaçu. O sargento não resistiu aos ferimentos e morreu no início da noite em Manhuaçu, horas depois do crime.

A Polícia Militar de Minas Gerais acompanha o caso ocorrido em Lajinha. As circunstâncias do fato e a motivação do crime são investigadas pelas equipes responsáveis.

Canais de ajuda e atendimento para denúncias

Vítimas ou testemunhas de violência contra a mulher contam com canais específicos para denúncia e solicitação de socorro, assim como pessoas que buscam acolhimento em momentos de sofrimento emocional:

  • Ligue 180: canal telefônico gratuito que funciona durante 24 horas por dia para registrar denúncias de violência contra a mulher, destinado a vítimas ou testemunhas;

  • 190: número de emergência da Polícia Militar para atendimento e acionamento imediato em situações de urgência;

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  • Centro de Valorização da Vida (CVV): serviço de apoio para quem estiver passando por sofrimento emocional, disponível pelo telefone 188 ou pelo site cvv.org.br.

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