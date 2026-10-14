Mulher morre baleada na Zona da Mata; companheiro é suspeito

Uma mulher de 49 anos morreu após ser baleada no início da tarde desta quarta-feira (14/10). A ocorrência foi registrada no Bairro Sagrada Família, em Lajinha, na Zona da Mata.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com as primeiras informações registradas pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o fato ocorreu às 13h01, na Rua José Rodrigues dos Santos, na altura de um imóvel sem numeração.

Segundo os relatos iniciais obtidos pela polícia, o homem efetuou disparos de arma de fogo contra a esposa. Em seguida, ele atirou contra a própria boca.

A mulher teve a morte confirmada ainda no local do crime. A guarnição da PM prestou os primeiros socorros ao suspeito. O homem foi encaminhado ao pronto-socorro de Lajinha, onde deu entrada em estado grave.

Após receber os procedimentos para estabilização do quadro clínico, ele foi transferido sob escolta para atendimento especializado no Hospital César Leite, em Manhuaçu, onde permanece sob cuidados médicos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A perícia da Polícia Civil foi acionada para realizar os trabalhos de praxe, e a investigação do caso ficará a cargo da corporação. As causas e circunstâncias não foram esclarecidas.