Assine
overlay
Início Gerais
DISPAROS DE ARMA DE FOGO

Mulher morre baleada na Zona da Mata; companheiro é suspeito

A vítima morreu no local, e o suspeito foi encaminhado ao hospital após atirar contra a própria boca

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
14/10/2026 19:42

compartilhe

×
Viatura da PMMG
A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Uma mulher de 49 anos morreu após ser baleada no início da tarde desta quarta-feira (14/10). A ocorrência foi registrada no Bairro Sagrada Família, em Lajinha, na Zona da Mata.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com as primeiras informações registradas pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o fato ocorreu às 13h01, na Rua José Rodrigues dos Santos, na altura de um imóvel sem numeração.

Segundo os relatos iniciais obtidos pela polícia, o homem efetuou disparos de arma de fogo contra a esposa. Em seguida, ele atirou contra a própria boca.

Leia Mais

A mulher teve a morte confirmada ainda no local do crime. A guarnição da PM prestou os primeiros socorros ao suspeito. O homem foi encaminhado ao pronto-socorro de Lajinha, onde deu entrada em estado grave.

Após receber os procedimentos para estabilização do quadro clínico, ele foi transferido sob escolta para atendimento especializado no Hospital César Leite, em Manhuaçu, onde permanece sob cuidados médicos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A perícia da Polícia Civil foi acionada para realizar os trabalhos de praxe, e a investigação do caso ficará a cargo da corporação. As causas e circunstâncias não foram esclarecidas.

Tópicos relacionados:

homem morte mulher

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay