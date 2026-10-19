BR-040 terá obras entre Ribeirão das Neves e Contagem; veja trechos

Motoristas que trafegam pela BR-040, entre Belo Horizonte e Cristalina (GO), devem ficar atentos a interdições temporárias de faixas e alterações no trânsito ao longo desta semana. Até domingo (25/10), a concessionária Via Cristais realiza obras de recuperação do pavimento em diferentes trechos da rodovia, além da construção de uma balança de pesagem em movimento, em Paraopeba, e de um Ponto de Parada e Descanso (PPD) para caminhoneiros, no mesmo município.



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Parte dos serviços de recuperação do asfalto será realizada durante a madrugada, das 22h às 5h, em Ribeirão das Neves e Contagem. Nos demais trechos, as intervenções estão previstas para o período diurno, das 7h às 17h. A programação pode sofrer alterações em caso de chuva, já que algumas atividades dependem de condições específicas do pavimento.

Em Paraopeba, as obras do ponto de descanso ocorrem na altura do km 434, no sentido sul, enquanto a construção da balança está prevista para o km 428, no sentido norte. Os dois serviços podem provocar interdições durante o dia e desvios no tráfego.

A recuperação do pavimento abrange trechos entre os quilômetros 423 e 525, de Paraopeba a Contagem, nos dois sentidos. Também estão previstas intervenções em Ribeirão das Neves, entre os quilômetros 511 e 515, no sentido sul, e em Sete Lagoas, entre os quilômetros 463 e 465, no sentido norte.

Outros pontos com serviços programados incluem Curvelo, Felixlândia, Três Marias, São Gonçalo do Abaeté, João Pinheiro, Lagoa Grande e Paracatu. As intervenções envolvem reparos no asfalto, no acostamento e aplicação de microrrevestimento, técnica utilizada para proteger a superfície da pista e prolongar sua durabilidade.

Durante a execução dos trabalhos, podem ocorrer bloqueios parciais e temporários, redução de velocidade e mudanças na circulação de veículos. A concessionária orienta os motoristas a respeitar a sinalização e redobrar a atenção ao passar pelos locais em obras.

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Confira os trechos com obras

Paraopeba: km 434, sentido sul, para construção do ponto de parada e descanso; km 428, sentido norte, para implantação da balança de pesagem. Há previsão de interdições diurnas e desvios.

Ribeirão das Neves: km 511 ao 515, sentido sul, com obras no pavimento e interdição noturna parcial e temporária.

De Paraopeba a Contagem: km 423 ao 525, nos dois sentidos, com intervenções no pavimento e possíveis interdições parciais durante o dia e a noite.

Sete Lagoas: km 463 ao 465, sentido norte, com obras no pavimento e impacto temporário no trânsito durante o dia.

Curvelo: km 418 ao 422 e km 378, nos dois sentidos, com serviços no pavimento e no acostamento.

Felixlândia: km 321, km 376 e km 377, sentido sul, com obras no pavimento e aplicação de microrrevestimento.

Três Marias: km 334 ao 342, nos dois sentidos, com serviços no pavimento e aplicação de microrrevestimento.

São Gonçalo do Abaeté e Três Marias: km 303 e trecho entre os quilômetros 233 e 279, nos dois sentidos, com obras no pavimento.

Paracatu: km 19, km 36 e trecho entre os quilômetros 70 e 74, sentido norte, com obras no pavimento.

Lagoa Grande: km 92, sentido norte, com serviços no pavimento.

João Pinheiro: km 149, sentido sul, com obras no pavimento.

A Via Cristais administra 594 quilômetros da BR-040, entre Belo Horizonte e Cristalina, em Minas Gerais e Goiás.